Papa Francisco: "Donald Trump no puede proclamarse cristiano"

El papa Francisco considera que el multimillonario estadounidense Donald Trump, aspirante a la presidencia de Estados Unidos, no puede proclamarse "cristiano" por su promesa de construir muros contra los inmigrantes, en declaraciones a la prensa este jueves en el vuelo de regreso de México a Roma.



"Una persona que quiere construir muros y no puentes, no es cristiana", afirmó el papa al responder al reportero sobre la posición anti-inmigración del candidato a las primarias republicanas.



"Votar o no votar, yo en eso no me meto. Solo digo, no es un cristiano", agregó. El Vaticano aclaró que el papa no hablaba como un líder político, sino "como un hombre de fe".



"La política no es el oficio del papa. Es un hombre de fe. Pero no hay que sorprenderse si su mensaje pastoral tiene repercusiones políticas y sociales", advirtió el miércoles padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, en una rueda de prensa celebrada en Ciudad de México.



El Papa denunció en México la "tragedia humana" que sufren los migrantes cuando huyen de la violencia y la pobreza de sus países, en una misa oficiada antes de su regreso justamente en el punto de la frontera entre México y Estados Unidos, por donde pasan millares de indocumentados en busca de una vida mejor y donde Trump desea edificar el muro.



El multimillonario responde al papa



El magnate, que lidera las encuestas y viene de ganar las primarias en New Hampshire, criticó al sumo pontífice, que prometió la construcción de un muro para sustituir la valla actual entre México y Estados Unidos si es elegido presidente, cuestionó la posición del papa.



"Que un líder religioso cuestione la fe de alguien es vergonzoso", escribió Trump en un comunicado, asegurando que el papa argentino está siendo usado como un "peón" en el debate migratorio.