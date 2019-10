Las alumnas nigerianas llevan 500 días en poder de Boko Haram

Nigeria conmemora este jueves 500 días desde el secuestro de las 200 estudiantes de Chibok por Boko Haram, en un momento en que languidece la esperanza de rescatarlas pese a los avances militares contra el grupo yihadista.



Pese a la amplia campaña internacional desplegada por los activistas del movimiento "Bring back our Girls" (Devuelvan a nuestras niñas), que contó con el apoyo de personalidades como Michelle Obama y Angelina Jolie, y a los esfuerzos militares, el destino de las chicas sigue sin conocerse y se teme que hayan sido vendidas como esclavas sexuales.



Los yihadistas irrumpieron el 14 de abril de 2014 en el liceo de Chibok, en el Estado de Borno, y lograron secuestrar a 276 chicas que se aprestaban a pasar sus exámenes.



Pese a que 57 de las secuestradas lograron escapar, el destino de las otras 219 sigue siendo incierto. Un mes después del rapto, el grupo publicó un video en el que mostraba a una decena de ellas vestidas de negro recitando el Corán con cara de resignación.



El líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, se jactó entonces de que las chicas habían sido convertidas al islam y de haberlas obligado a casarse con miembros del grupo yihadista.



Muchos activistas por los derechos humanos han señalado que las chicas podrían haber sido vendidas como esclavas a miembros del grupo o utilizadas como "bombas humanas" en los ataques de los yihadistas.



Este jueves, el movimiento "Bring back our Girls" tiene previsto organizar una gran marcha en Abuja, capital federal de Nigeria, con el objetivo de conmemorar los 500 días desde el secuestro.



Para los activistas, todavía hay esperanzas. La portavoz del grupo, Aisha Yesufu, recordó que el nuevo presidente nigeriano, Muhamadu Buhari, les dio su palabra de que haría todo lo posible para que las chicas fueran rescatadas y devueltas a sus padres, para que puedan volver a la escuela y seguir con sus vidas.



"Esperamos que el nuevo Gobierno haga lo que tiene que hacer", agregó.



Desde hace algunos meses, Boko Haram ha sido repelido de varios territorios en el noreste de Nigeria en los que se había instalado desde el comienzo de su ofensiva en 2009.



El ejército nigeriano, apoyado por contingentes de países vecinos, especialmente de Chad y de Camerún, ha propinado desde principios de 2015 golpes significativos a los yihadistas, desplazándolos de los núcleos urbanos.



Cientos de personas que estaban secuestradas por Boko Haram han sido liberadas en estas operaciones, sin que se haya podido aún rescatar a las chicas.



Según las organizaciones de derechos humanos, Boko Haram ha secuestrado a más de 2.000 personas en cuatro años, aunque se estima que cerca de la mitad ya han podido ser liberadas.



Los militares nigerianos afirman que las estudiantes de Chibok están en los alrededores de la selva de Sambisa, en el Estado de Borno, en el noreste de Nigeria, pero que una operación para liberarlas pondría en peligro sus vidas.



Para el analista de seguridad Fulan Nasrulá, experto en el grupo Boko Haram, "ya no hay esperanza" de encontrar a las chicas de Chibok.



"La mayoría tuvo hijos y fueron obligadas a casarse con sus secuestradores. Muchas otras fueron vendidas en el mercado mundial del sexo y probablemente estén prostituidas en Sudán, Dubái o El Cairo", planteó el experto.



El analista dijo que también es posible que otras de las chicas secuestradas hayan muerto intentando escapar de sus captores o que hayan perecido en los bombardeos aéreos que los militares lanzan contra los campamentos de los yihadistas.