El año 1839, el Mariscal Andrés de Santa Cruz debió enfrentarse contra el Ejército chileno y contra el general José Miguel de Velasco, su vicepresidente, quien luego de la batalla de Yungay envió felicitaciones al general chileno Bulnes por haber derrotado al Mariscal de Zepita. Cuando Andrés de Santa Cruz fue deportado a Chile durante tres años, el confinamiento tuvo apoyo del Gobierno y el aplauso de la prensa de la época.



Con apoyo de la gran minería, Mariano Melgarejo otorgó concesiones en el Litoral, asumidas como derecho por los intereses ingleses cuya avidez por el salitre empujó al Gobierno de Chile a sobrepasar el paralelo 24 establecido en el tratado de 1866. El presidente Agustín Morales intentó armar al Ejército, intención rechazada por el Congreso, dominado por representantes de la minería y sus socios extranjeros. Ese mismo Congreso condonaría las deudas tributarias de las empresas mineras, provocando que el presidente disolviera al Congreso apátrida.



Los intentos de Hilarión Daza de revisar los tratados leoninos de 1866 y de 1874, que entregaban a los capitales anglo-chilenos la riqueza del Litoral, eximiéndola de tributos, llevó no solo a que desde Chile se desafiara su autoridad, sino que desde adentro los quintacolumnistas cuestionaran su decisión de cobrar impuestos en el marco de la soberanía nacional. Esos mismos quintacolumnistas propalaron la especie que Daza se había enterado el 14 de febrero de la invasión a Antofagasta por telégrafo y que por no perturbar los carnavales postergó la noticia, cuando -está comprobado– no existía telégrafo en Antofagasta.



Las memorias del coronel Ezequiel Apodaca, vencedor de las fuerzas chilenas que intentaron tomar Potosí, comprueban la conspiración de los grandes intereses mineros contra Bolivia. En el diario se revela la permanente visita de Aniceto Arce al general Narciso Campero, quien lejos de marchar al campo de combate, se dedicó a conspirar desde Cotagaita contra el presidente Daza, que combatía en la costa. El Diario de Apodaca revela la visita de los administradores de la mina Huanchaca, propiedad del empresario chileno Melchor Concha y Toro, a Campero.



La gran minería logra en plena guerra derribar a Daza, para meses después retirarse del combate, dejando a Perú batiéndose solo hasta el año 1883. Los quintacolumnistas jugaron un papel a favor de Chile al crear un clima de opinión para firmar el tratado de 1904. Los artículos de prensa, los liberales y masones llamaban a la razón, al pragmatismo, en otras palabras, a la docilidad frente a la felonía. En la coyuntura actual, disfrazados de articulistas o como políticos, justifican los argumentos de Chile, sin pronunciar una sola palabra de solidaridad con nuestros periodistas maltratados, o con nuestros compatriotas detenidos por luchar contra el contrabando. Antes los quintacolumnistas tenían intereses compartidos con las élites, los serviles de ahora solo aspiran a volver a medrar del Estado o de una ONG, con la libertad con la que lo hacían en el pasado