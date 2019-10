Tren bala celebra 20 años del anime Evangelion

Japón lo ha vuelto a hacer. Combinando su pasión por los trenes bala (Shinkansen) y la animación, el país asiático ha creado un convoy temático de una de sus series fetiche, ‘Neon Genesis Evangelion’, que este año conmemora su 20 aniversario.



Para celebrarlo, la compañía ferroviaria JR West ha diseñado un tren inspirado en la unidad Evangelion 01 (EVA 01) de la popular serie televisiva, una de las más influyentes de la historia de la animación japonesa (anime), producto del japonés Hideaki Anno.



El convoy, un tren de la serie 500 bautizado como ‘500 Type Eva’ en cuya creación está involucrado el propio Anno y el diseñador de dispositivos robóticos de la serie Ikuto Yamashita, destaca por su llamativo color púrpura y sus vetas verdes, los colores del robot del protagonista de la serie de ciencia ficción.



"Está pintado sobre el fuselaje, al contrario que en la mayoría de los casos, donde se emplean láminas adhesivas", explica una portavoz de la ferroviaria nipona.

Por si su exterior no era lo suficientemente sugerente, el primer y segundo vagón han sido reformados para ofrecer una experiencia más intensa para los aficionados.



En el primero, totalmente reformado, se han retirado todos los asientos y se han instalado paneles, pinturas, fotografías y maquetas a modo de sala de exposiciones.



El plato fuerte de esta estancia es, no obstante, la réplica a tamaño real de la cabina del piloto del robot, a la que los viajeros podrán acceder "durante unos minutos", si resultan ganadores en un sorteo "online" o reservan el billete a través de una agencia de viajes, la vía "más fácil" para adquirirlo, confiesa la compañía.



El segundo vagón, totalmente inspirado en el EVA 01, ofrece asientos no reservados en tono púrpura y verde, puertas y suelo personalizados con el logotipo de NERV -la organización paramilitar de la serie responsable de la creación de los robots-, y ventanas tintadas con la efigie del proyecto (500 Type Eva Project).,

En cuanto a los seis vagones restantes, "no están decorados especialmente para el proyecto", dice la compañía ferroviaria, lo que aporta un toque más exclusivo a la parte delantera del tren.



El "Shinkansen" comenzará su servicio el próximo 7 de noviembre y realizará dos veces al día el recorrido entre las estaciones de Hakata y Shin-Osaka (del suroeste al centro de Japón) de la línea Sanyo -que también celebra en 2015 sus 40 años operativo- hasta marzo de 2017.



No está claro qué ocurrirá con este singular tren bala después de esa fecha. Podría volver a circular pintado de nuevo como otros normales o prorrogar el contrato para que funcione más tiempo, baraja la compañía, que ha sabido ver el filón del anime.



"Neon Genesis Evangelion" sitúa al espectador en un 2015 alternativo y apocalíptico en el que una Tierra con déficit de población se ve amenazada por unos seres de origen desconocido llamados "Ángeles".



Para combatirlos, la organización paramilitar NERV desarrolla unos robots humanoides, los Evangelion (EVA), unidades de combate pilotados por adolescentes, en cuyas manos está el futuro de la humanidad.



La serie de ciencia ficción emitió su primer episodio en la televisión japonesa el 4 de octubre de 1995. Ese mismo día, pero 20 años después, la televisión nipona volvió a emitir el primer capítulo, una de las iniciativas puestas en marcha con motivo de la conmemoración.



Entre otras destaca el ambicioso proyecto emprendido por la compañía nipona que gestiona los derechos de la serie para clavar en la Luna una réplica de la famosa "Lanza de Longinus", un elemento representativo de "Evangelion".



Para su financiación la empresa ha habilitado un "crowfunding" de 100 millones de yenes (840.000 dólares), de los que actualmente lleva recaudados más del 50 por ciento.



De llevarse a cabo, el proyecto sería una reproducción real de una escena icónica de la serie, en la que el EVA 00 manda la "Lanza de Longinus" al satélite terrestre tras acabar con un enemigo.