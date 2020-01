Llevan agua y asistencia a damnificados de Brecha 3

Las marcas de la humedad en las paredes, gallinas muertas, artefactos y electrodomésticos descompuestos, ropa, libros y camas llena de lodo son parte del ambiente desolador que dejó la inundación en la comunidad Brecha 3, perteneciente al municipio de La Guardia.Este hecho ocurrió al amanecer del sábado y ayer los pobladores todavía no lograban sacar el lodo de sus hogares. Están sin agua potable, toda vez que el tanque de la comunidad resultó dañado. Usando bidones y baldes acarrean agua de los tanques que tienen algunas familias vecinas, aunque ayer recibieron agua embotellada de la Alcaldía.La gente perdió hasta sus víveres y sembradíos. La familia Segovia Asebez dice que no quedó nada de su sembradío de maní y perdió cinco lechones. La mayoría de los pobladores reportan gallinas muertas.Este desastre activó el Centro de Operaciones de Emergencia del gobierno municipal de La Guardia. Leo Córdoba, de Obras Públicas, informó de que a través de un censo se constató que las afectadas son 160 personas, por lo que se está gestionando ayuda para ellas.Córdoba también dijo que provisionalmente están trabajando para bombear agua a los domicilios desde el tanque de un inmueble particular, hasta que se arregle el tanque que abastece a la comunidad.El corregidor de Brecha 3, Francisco Méndez, informó de que 27 de las 47 familias que viven en la zona resultaron afectadas. Pide ayuda para los damnificados, porque han perdidos desde colchones hasta electrodomésticos, pues “el agua llegó de golpe” y no les permitió salvar sus cosas.Médicos de la Alcaldía y del Sedes llegaron al lugar para instalar un punto de atención, pues existen riesgos de que se presenten cuadros de diarrea y micosis por el contacto con el barro y el agua sucia