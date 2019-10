Demócratas quieren alcalde y SPT buscará un gobernador

El gobernador cruceño, Rubén Costas, confirmó ayer, durante el congreso departamental del Movimiento Demócrata Social (MDS), que su partido se presentará con candidato propio al municipio cruceño en los comicios de 2019 e incluso vaticinó una victoria de su candidato.



Las repercusiones al respecto en Santa Cruz para Todos (SPT) no se dejaron esperar. El concejal y miembro del directorio de esta agrupación, Rommel Pórcel, indicó que los Demócratas están en su derecho de apostar por la Alcaldía y anunció que, de igual forma, la agrupación del alcalde Percy Fernández presentará un candidato a la Gobernación cruceña.



Estas declaraciones dejan en evidencia una ruptura entre Santa Cruz para Todos y Demócratas, que hasta ahora, habían respetado sus candidaturas en la Alcaldía y en la Gobernación. De hecho, el viernes Costas observó que el alcalde hubiera manifestado su apoyo a la reelección del presidente Evo Morales.



“No queríamos dividir el voto de los cruceños porque no queríamos tener a un adversario como alcalde de Santa Cruz”, expresó ayer Costas, ante los cientos de militantes de su partido que se dieron cita en el poligimnasio Santa Rosita. En medio de la ovación del público agregó: “Que nadie dude que el próximo alcalde de Santa Cruz será un demócrata y el próximo presidente de Bolivia será una o un demócrata”.



STP ampliará su personería

Consultado al respecto, Pórcel dijo que SPT ha tomado la decisión de ir por la Gobernación cruceña. Para ello, informó de que han iniciado los trámites ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) con el fin de ampliar su personería jurídica.



“En enero abriremos los libros para la reinscripción de nuestros militantes para presentar al tribunal”, sostuvo Pórcel, al agregar que su agrupación tiene grandes posibilidades de una victoria en la Gobernación, tomando en cuenta que en Santa Cruz el 74% de los votantes está en el área urbana y el gran apoyo que tiene el alcalde Percy Fernández. Pórcel agregó que aún están evaluando quién será el candidato y también dijo que su agrupación hará alianzas para apoyar candidaturas a escala nacional.



Rubén, a la presidencia

Por otro lado, en su congreso departamental, los militantes del MDS aclamaron a Rubén Costas como su candidato a la Presidencia para los comicios de 2019. La representante de la agrupación, Kathya Quiroga, informó de que esa será la propuesta que llevará Santa Cruz al congreso nacional del 5 de diciembre. “El 5 comenzaremos a recorrer un camino hacia el futuro, un camino para que Rubén sea el próximo presidente de los bolivianos”, expresó Quiroga. En dicho congreso también se fijarán las líneas de acción para la campaña por el No a la reelección de Morales a escala nacional.



El presidente Evo Morales dijo que respeta la decisión de Costas de hacer campaña por el No a la repostulación