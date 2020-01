PIL descarta dejar el país pese a pérdida de mercado

Ciento cincuenta metros de largo por 80 metros de ancho es el tamaño de uno de los depósitos donde se almacenan más de 5.000 toneladas (t) de leche PIL en polvo, para uso industrial.



La cantidad es parte de las 12.430 t que la empresa láctea aún no puede colocar al mercado y por ello es un gran dolor de cabeza, más si se toma en cuenta que en estos días unas 4.000 t de este alimento se vencerán y de no encontrar un comprador la empresa perderá $us 20 millones.

Otro aspecto que preocupa, es que debido al ingreso de leche en polvo vía contrabando ha generado que PIL pierda un 15% del mercado boliviano.



Pese a este escenario, la firma indicó que no piensan dejar el país, ya que no sería una buena señal.



¿Qué hacer?

Para la empresa que el año pasado registró pérdidas por $us 6,3 millones, el origen del problema está en el precio de la materia prima (leche cruda) al que consideran muy elevado y que no representa la realidad productiva del país.



Actualmente, PIL acopia un promedio de 700.000 litros de leche cruda, por lo que se está pagando entre 52 y 54 centavos de dólar por litro, cuando según datos de la empresa en la región el costo de la materia prima está entre 24 y 33 centavos de dólar.



Entonces para revertir la actual situación, para la PIL urge volver a trabajar como antes lo hacían con los productores para llegar a un acuerdo y fijar un precio acorde con la necesidad del mercado y no dejar que las negociaciones de los costos las siga haciendo solo el Gobierno y los lecheros, sin la participación de la industria.



Gobierno y productores

Según el productor lechero de La Paz Edwin Cornejo, una de las propuestas es que se baje el precio del afrecho y de la cáscara de soya para así poder reducir los costos de producción. Eduardo Wills, gerente de la Federación de Productores de Leche de Santa Cruz, señaló que no tiene previsto ningún cambio en los precios y van a respetar los acuerdos que tuvieron en marzo, cuando se decidió esperar seis meses para ver la reacción del mercado internacional.



Funcionarios de Pro Bolivia aclararon que el Gobierno mantiene una banda de precios en el mercado interno de la leche cruda, pero no regula el precio de la leche en polvo.



A tiempo de remarcar que en lo que va de este año, debido a la sequía, la situación se presenta crítica para los productores, por lo que pensar en bajar el precio sería contraproducente, aunque aclararon que el tema de liberar la banda de precios está en agenda en el Ministerio de Desarrollo Productivo.



Vladimir Vera, responsable de Programas y Proyectos del Fondo Pro Leche, informó de que el consumo de leche per cápita de los bolivianos en 2015 fue de 60,3 litros, muy por debajo de lo que propone la Organización Mundial de la Salud, que recomienda un consumo de 180 litros anuales