Palique de sobremesa

FREEDY ZÁRATE Y EL LIBRO El traje de arlequín. // En Bolivia hay dos críticos literarios que, hoy por hoy, brillan por sus juicios novedosos, su claridad y su buena prosa: Walter I. Vargas y Freddy Zárate. (Vargas escribe en Página Siete y Zárate, en Los Tiempos y El Día). Me refiero a la crítica periodística, claro es. Vargas tiene el mérito añadido de beber en las fuentes de la crítica anglosajona, poco frecuente en nuestro medio. En lo que concierne a Freddy Zárate, su conocimiento de la literatura nacional es de primera mano y lo que dice, lo dice bien y con fundamento, pero don Freddy cometió un desliz atribuible a un descuido que nada tiene que ver con su erudición. En uno de sus excelentes comentarios habla de “El traje ‘del’ (sic) Arlequín”: la trágica historia del libro” (El Día, 23.09.2016). El libro de cuentos, escrito al alimón por Costa du Rels y Ostria Gutiérrez, lleva por título El traje de arlequín (1921) sin la contracción ‘del’ y sin mayúscula, porque se refiere al ‘traje’ y no al personaje de la Commedia dell’Arte. Si acaso leyeren el cuento homónimo verán que mi observación cobra sentido.

CHURCHILL Y GEORGE W. BUSH // El expresidente de EEUU George W. Bush (2001-2009) es aficionado a la pintura. En su retiro, se dedica a pintar retratos. En la fundación que lleva su nombre, en Texas, exhibirá 66 retratos de combatientes de la II Guerra de Irak y un gran mural de cuatro paneles. En su gira de promoción, Bush Jr. informó, en Los Ángeles, que la recaudación será donada a los soldados inválidos de aquella guerra. También dijo que Winston Churchill inspiró su vocación de pintor. Bush confesó que un día se dijo: “¡Qué diablos! Si él puede pintar, yo también”. (EL DEBER, 03.03.17). Solo se le olvidó aclarar que Churchill solo pintó paisajes. Cuando le preguntaron al primer ministro británico por qué no pintaba retratos, este respondió: “La naturaleza no me reclama el parecido”.

YUKIO MISHIMA Y LA ENTREVISTA ‘INÉDITA’. // Según la agencia española EFE, la corporación informativa japonesa TB 5 comunicó, el 11 de enero, el “hallazgo de una entrevista inédita (sic) del escritor Yukio Mishima, grabada en febrero de 1970”. (EL DEBER, 13.01.17). El corresponsal de EFE añade: “Mishima fallecería nueve meses después, el 11 de noviembre de 1970, a los 45 años…”. Mis lectores se merecen dos precisiones. Una, Mishima se suicidó –según el ritual del “seppuku”– el 25 de noviembre, no el 11. Y otra: la entrevista no es inédita. Desde hace más de un año circula un libro titulado Últimas palabras de Yukio Mishima (Madrid, Alianza Literaria, 2015), traducido al castellano por el eminente japonólogo español Carlos Rubio. En él se publican dos entrevistas a Mishima. Una de ellas es la publicitada “última entrevista inédita” del gran escritor japonés. // Madrid, 10.03.2017