Informe oficial dice que Nisman se suicidó

Las conclusiones del informe criminalístico oficial sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman apuntan a que el procurador que investigaba el atentado terrorista contra la AMIA se suicidó, según medios locales.



El documento que peritos de la Policía Federal entregaron a la fiscal que investiga el caso, Viviana Fein, sostiene que Nisman habría muerto "parado y de cara al espejo", según publicó este viernes el portal Infobae.



"Todo ello considerado en forma conjunta indica que la hipótesis más probable es que el Dr. Nisman habría estado parado junto a la bañera, frente al lavabo, sobre la alfombra, de cara al espejo y con el lateral del dorso levemente perfilado hacia la puerta al momento de producirse el disparo", señala el informe oficial, tras el análisis de las manchas de sangre.



La hipótesis difiere con la de los peritos de la familia de Nisman, que afirman que el fiscal recibió el disparo mientras estaba de rodillas.



Los peritos oficiales también afirmaron que se observaron "escurrimientos y salpicaduras" de sangre de Nisman "compatibles con retroproyección generada por disparo de arma de fuego efectuado a corta distancia, lo que indica proximidad de ambas manos a la herida".



Para los expertos, Nisman cubrió con su mano izquierda la derecha "en apoyo o sobre empuñamiento" del arma. El informe oficial también descarta la presencia de otra persona en la escena de la muerte porque no se hallaron rastros.



Además, señala que "no se visualizan patrones hemáticos de arrastre o huellas que indiquen traslado, manipulación de objetos/estructuras o desplazamientos de personas por el interior" del baño.



Tres hipótesis vigentes



Fein no ha descartado aún ninguna de las hipótesis bajo análisis: el suicidio, el asesinato o un error en la manipulación del arma.



Fuentes de la Fiscalía consultadas por la agencia de noticias Efe señalaron que no pueden dar información sobre el documento.



Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su apartamento en Buenos Aires el 18 de enero pasado, cuatro días después de haber denunciado a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento a presuntos terroristas iraníes señalados como responsables del ataque.



Lagomarsino, el único imputado



El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, se refirió este viernes al tema para subrayar que las pericias informáticas hechas al ordenador de Nisman arrojaron que no hubo accesos remotos ni ningún otro tipo de "intromisión" al aparato.



"En segundo lugar, la fiscal Fein dijo que el deceso se produce no estando nadie más dentro del baño y estando la puerta cerrada y eso se confirma", destacó el jefe de Gabinete.



Hasta ahora el único imputado en el caso es el asistente informático del fiscal, Diego Lagomarsino, quien entregó a Nisman la pistola que acabó con su vida.



"Todos hablan de tres hipótesis, pero yo agregué una cuarta: ¿qué pasa si se la pegó jugando?", dijo Lagomarsino en una entrevista difundida este jueves por la cadena española TVE.



El experto informático aseguró que él no estuvo en el apartamento del fiscal el día en que fue encontrado muerto y afirmó que "es muy difícil tener que estar diciendo "yo no maté a alguien".



Relató que un mes después de la muerte de Nisman fue a ver a un sacerdote.



"Ahí me liberé por él... sentía mucha... no se cómo explicarlo.

Obviamente, sea bueno o malo, te trate bien o te trate mal, es una persona que uno le tenía afecto, era un tipo con el que trabajé mucho tiempo... hubiera estado bueno que se vaya en paz", agregó.