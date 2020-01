Linda González renuncia a Red Uno

Luego de ocho años, Linda González renunció a Red Uno. La expresentadora de El Mañanero decidió terminar esta etapa televisiva para dedicarse a otro trabajo periodístico. "Preparamos un proyecto digital con contenido solidario", adelantó.

"Estoy trabajando desde hace mucho en esto, pero no podía avanzar porque mis horarios no me lo permitían. Me dividía entre la dirección, producción y conducción, así que creo que me desgasté", compartió a SOCIALES.

González regresó este lunes al trabajo, luego de unos días de vacación y no fue sino hasta el último minuto que decidió renunciar. Sus colegas y amigos le hicieron una emotiva despedida, que ella compartió en las redes.