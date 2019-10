Kuczynski no interferirá en conflicto Bolivia-Chile

El presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, anunció este martes que su política exterior tendrá dos principios: tener relaciones amistosas y cordiales con todo el mundo, y defender los principios democráticos.



En el caso de Bolivia, aseguró que apostará por reforzar las relaciones, pero no se implicará de ningún modo en el diferendo marítimo que tiene con Chile, ya que considera que es un conflicto que no compete a Perú.



"Entre ellos hay tensiones, pero no vamos a entrar a ello", afirmó en declaraciones a corresponsales de la prensa extranjera en Lima.



En el campo comercial, Kuczynski tiene planeado reactivar la reunión del gabinete binacional además de convocar a empresarios de Perú y Bolivia para que discutan temas que beneficien a ambas naciones.



Relación con Venezuela



El mandatario electo aclaró que su gobierno no interferirá en otros países, pero señaló que en Venezuela se ha producido una violación de los derechos civiles, humanos, básicos, con presos políticos.



En Brasil hay una disputa entre diversos grupos importantes políticamente, a raíz del escándalo de corrupción, pero "los brasileños arreglarán sus cosas sin que otros países se metan", anotó.



Kuczynski felicitó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, por el inicio de su gobierno y agregó que "enfrenta problemas económicos serios que están intentando arreglar".



Macri asistirá a la asunción al mando de Kuczynski y se reunirá mañana en Lima con el nuevo gobernante peruano, según anunció en la rueda de prensa.



Asimismo, Kuczynski anunció encuentros este miércoles en Lima con el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y con el rey de España Juan Carlos, entre otras autoridades extranjeras.



Además de Macri y Cartes, también asistirán el jueves a la investidura de Kuczynski los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, de Chile, Michelle Bachelet, de Ecuador, Rafael Correa, y de México, Enrique Peña Nieto, según fuentes de la Cancillería peruana.