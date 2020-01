Gobierno y CAO difieren por papeles de deuda por la sequía

El Gobierno y los productores agropecuarios difieren por la presentación de documentos para la certificación de deudas ocasionadas por las sequías.



El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico afirmó que los productores agropecuarios aún no presentaron la información completa de la deuda que tiene el sector con las casas comerciales de maquinaria, equipo e insumos, por lo que el Gobierno está imposibilitado de aplicar una política de reactivación.



Sin embargo, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aseguró lo contrario.



“Anapo (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo) y la CAO nos dijeron que había una deuda de $us 440 millones en pérdidas, pero cuando hablamos con las empresas comerciales, nos dicen que había una mora de $us 156 millones. No tenemos estadísticas completas", indicó la autoridad.



Además, "el 52% de las empresas oferentes no son afiliadas ni a APIA (Asociación de Proveedores de Insumos Agrícolas) o APRISA (Asociación Nacional de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios”, lamentó la autoridad.



Por ese motivo, dijo que no se puede pensar en ningún Fondo de Reactivación porque “no va a llegar al que más lo necesita”.



Por el contrario, el presidente de la CAO, Julio Roda, aseguró que toda la información pertinente fue presentada dos veces al presidente Evo Morales, con la presencia del mismo ministro Cocarico y otras autoridades.



“Le hemos dado las cifras al presidente Morales de cada uno de los sectores que llega a los $us 400 millones, tanto de las empresas comercializadoras de producto, como vendedoras de maquinaria. De eso le doy fe y está de testigo el presidente. En total, hay una deuda en mora que supera los $us 500 millones, contando la deuda en la banca y las casas comerciales”, aseguró Roda.