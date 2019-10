El smog paraliza el tráfico vehicular en Italia

Diversas ciudades italianas como Roma o Milán limitaron o directamente prohibieron este lunes el tráfico rodado para reducir los altos niveles de contaminación registrados, un problema que ha suscitado un intrincado debate político en el país.



Factores como la sequía o el aumento de los desplazamientos por las fiestas navideñas han elevado los niveles de partículas en suspensión PM10 en ciudades como Milán (norte), donde se han superado los límites permitidos durante 97 días en este año.



Por esta razón, el consistorio milanés ha puesto en marcha el plan más drástico al prohibir durante seis horas al día y hasta el próximo 30 de diciembre el tráfico rodado en su territorio.



La medida permanecerá en vigor desde las 10:00 horas (5;00 hora boliviana) hasta las 16:00 y no afectará al servicio de taxi, a los coches compartidos, a los vehículos eléctricos y a las ambulancias y otros servicios básicos.



Sin embargo, los vehículos del transporte público no podrán superar los 30 kilómetros por hora para controlar sus emisiones.



Esta iniciativa ha sido aplicada en otros once municipios de la región de Lombardía y su presidente, Roberto Maroni, ha convocado hoy una reunión para entablar una acción conjunta con sus alcaldes.



La Agencia Europea de Medio Ambiente difundió el pasado mes un informe en el que señalaba que la contaminación del aire provocó 432.000 muertes prematuras en la Unión Europea en 2013.

