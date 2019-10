1.000 millones dólares le costó a Google mantener su buscador en los iPhone

Google pagó 1.000 millones de dólares a Apple en el 2014 para mantener su barra de búsqueda en los teléfonos iPhone, según una transcripción judicial a la que tuvo acceso el portal de internet Bloomberg Business.



Google tiene un acuerdo con Apple por el que el fabricante del iPhone obtiene un porcentaje de los ingresos que Google consigue a través del teléfono inteligente, según una transcripción de la demanda por derechos de autor de Oracle contra Google, afirmó el medio.



Hasta ahora nunca había transcendido cuánto pagaba Google a Apple. Las dos compañías declinaron hacer comentarios.



Bloomberg Business recuerda que el acuerdo de ingresos compartidos subraya los esfuerzos que tiene que realizar Google para que sus herramientas de búsqueda se usen en los dispositivos móviles.



También demuestra cómo Apple se beneficia del negocio publicitario de Google, criticado por el consejero delegado de Apple, Tim Cook, quien sostiene que ese modelo de negocios invade la privacidad de los usuarios.



El 34%



Annete Hurst, la abogada de Oracle, que reveló los detalles del acuerdo entre Google y Apple la semana pasada en una audiencia en un tribunal de San Francisco, aseguró que un testigo de Google entrevistado antes del comienzo del juicio había asegurado "que en un momento el porcentaje de ingresos alcanzó el 34 %".



Bloomberg Business señaló que la transcripción de la audiencia, de la que no existe copia electrónica, no deja claro si la cifra se refiere al porcentaje con el que se queda Google o al que ésta pagó a Apple.



El medio financiero indicó que un abogado de Google se quejó de la información publicada y trató de que el juez no incluyera en la transcripción la referencia a la cuota del 34 %.



"Ese porcentaje que se ha mencionado debería de mantenerse confidencial", afirmó el abogado de Google Robert Van Nest, según la citada transcripción.



"Estamos hablando sobre (cifras) hipotéticas aquí. Ese no es un dato público", indicó Van Nest.



Google sostuvo que la publicación de esa información puede afectar su capacidad para negociar acuerdos similares con otras compañías.