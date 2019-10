Partido de Manfred pierde su personería y pone fin a Convergencia

El partido político fundado por el exprefecto de La Paz, José Luis Paredes, Plan Progreso Para Bolivia, perdió su personería jurídica al no participar de dos procesos electorales de forma continua, según le dijo a EL DEBER la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia.



"Lamentablemente, la Sala Plena del Tribunal y tras conocer el informe sobre la Participación del Plan Progreso para Bolivia, se ha decidido la cancelación de la personería jurídica por lo que no podrán participar ni de elecciones regionales ni nacionales", sostuvo la autoridad.



La vocal explicó que la determinación se fundamenta en la Ley de Partidos Políticos vigente en el país, que señala que una organización política que no participe en dos procesos electorales de forma continua, pierde la sigla.



"Es una decisión irreversible y queda cancelada su personería. Entendemos que existe una alianza entre PPB y Convergencia y esa queda nula con esta determinación, se pone fin", aseveró Chuquimia.