Con 22 votos aprueban la adecuación de los estatutos

Con 22 votos a favor de 27 legisladores presentes, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz aprobó esta madrugada en detalle la adecuación del estatuto autonómico a la Constitución Política del Estado (CPE), en medio de un gran despliegue de seguridad.



Los cinco asambleístas presentes del MAS se abstuvieron de votar. Froilán Becerra (MAS), de la provincia Manuel María Caballero, no asistió a la sesión, debido al mal estado de la carretera antigua a Cochabamba, por lo que la sesión se llevó a cabo solo con 27 legisladores.



La bancada de Demócratas y la de los indígenas se pusieron de pie al momento de la votación, mientras que los masistas permanecieron sentados.



El documento, conformado por 145 artículos, de los 168 aprobados en el referéndum en 2008, está siendo sometido a una revisión en detalle.



Una vez concluido este proceso será elevado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para su aprobación y posterior puesta en vigencia.



El vicepresidente de la Asamblea, Alcides Vargas, dijo estar satisfecho pues con más de dos tercios de votos se aprobó la adecuación de los estatutos autonómicos a la Carta Magna y de igual forma se irá aprobando cada uno de los artículos en detalle. “Se ha aprobado un estatuto que realmente responda a las expectativas de Santa Cruz”, expresó Vargas, agregando que todos los artículos están orientados al desarrollo de las provincias y serán enriquecidos con el aporte de los pueblos indígenas.



Las observaciones del MAS

Maribel Castillo, asambleísta del MAS, citó al menos tres observaciones al proyecto de estatuto aprobado por mayoría. En el artículo 12 del estatuto aprobado se reconoce a los pueblos indígenas, pero no así al pueblo yuracaré-mojeño.



De igual forma, cuestionó el artículo 78 referido al tema de género y grupos vulnerables, que establece como tales a los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad, pero no incluye a la mujer.



Otro punto es que el proyecto aprobado contempla subir a 29 el número de asambleístas, cuando la propuesta del MAS es de 43. El jefe de bancada del MAS, Edwin Muñoz, manifestó que el proyecto de adecuación debe aprobarse por dos tercios del total de los miembros y no de los presentes. La segunda observación está referida a la falta de consenso y pacto que, según él, está señalada en la Ley Marco de Autonomías.



Con relación a las observaciones del MAS y ante la posibilidad de que planteen algún recurso legal para anular la aprobación de los estatutos, Alcides Vargas dijo que no le preocupa. “Siempre el MAS se ha opuesto a la autonomía, seguramente planteará una serie de argumentos, pero a este proceso ningún Gobierno lo para”, manifestó.



Sobre el tema, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, opinó que el estatuto cruceño debe adecuarse y no ir a un referéndum. Además, indicó que lamenta que no se hayan tomado en cuenta las observaciones de los sectores sociales del bloque oriente, que quieren verse representados, y tampoco la cuestión de género. No obstante, cree que se pueden hacer correcciones durante la aprobación en detalle.



Departamentos con estatutos

El 4 de octubre de 2012 Pando aprobó en grande y en detalle su estatuto, que consta de 100 artículos y fue el primero en entrar en vigencia. El 26 de marzo, el exgobernador de Tarija Lino Condori promulgó el estatuto de esa región, luego de que el Tribunal Constitucional declarara el documento compatible con la Constitución