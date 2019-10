Operación de aeropuertos es normal pese a huelga de trabajadores de SABSA

Este miércoles, trabajadores de la empresa estatal Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA) iniciaron una huelga de hambre en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.



De acuerdo con el secretario ejecutivo del sindicato de los trabajadores de SABSA, Alfredo Chávez, la medida de presión exige el cumplimiento de una sentencia judicial que establece un pago salarial.



"Los trabajadores hemos ingresado en una huelga de hambre debido a que SABSA nacionalizada pretende vulnerar nuevamente nuestros derechos, ya que tenemos un proceso laboral seguido a la empresa transnacional Abertis, que hemos ganado y SABSA pretende anular este proceso", informó.



El ejecutivo añadió que la empresa Abertis demandó al Gobierno nacional en un tribunal arbitral por 90 millones de dólares y dijo que de ese monto 10% corresponde a los trabajadores.



Huelga no afecta la operaciones de aeropuertos



El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en un contacto con la prensa afirmó que la huelga de hambre de los trabajadores no afecta a las operaciones en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.



“Los aeropuertos están operando normalmente, no tengo el reporte de que hayan parado las operaciones o se haya generado algún problema al interior”, explicó Claros.