Prometen no usar bienes para lograr repostulación

El Gobierno no usará los bienes del Estado durante la campaña sobre la repostulación del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera; sin embargo, se continuará con la entrega de obras antes del referéndum constitucional.



"Está claro que en campaña no se usarán los bienes del Estado, pero está claro que nosotros entregamos obras. Nosotros no hemos dejado de entregar obras y vamos a seguir con esa labor", aseguró García Linera, quien por estos días es presidente en ejercicio, debido a que Morales está en Nueva York para participar de la 70 Asamblea de Naciones Unidas.



Ratificó que "el tema de la repostulación no es un tema que ha surgido de este Gobierno, ni del presidente ni del vicepresidente, sino de las organizaciones sociales y ustedes han sido testigos de eso en cada acto en el que participábamos".



Informó que serán recursos del Estado los que pagarán el referéndum para el cambio parcial de la Constitución Política del Estado (CPE). "Los referéndum que son convocados, deben ser financiados con recursos del Tesoro General del Estado, porque son nacionales", dijo.



Señaló que "entre viernes o sábado vamos a definir la ley de convocatoria al referéndum, esta tarde la comisión de Constitución de la Asamblea va a definir la pregunta. Ahora ya no son necesarios dos tercios, sino simple mayoría".



"¿Quién tiene el derecho a definir si el pueblo tiene el derecho a definir la repostulación del presidente Evo y el presidente Álvaro? En todo caso será el pueblo el que defina", lanzó como un esbozo de posible consulta, aunque después dijo que no sabe el tener que tendrá la misma.



Se prevé para el próximo domingo 21 de febrero el referéndum para cambiar el artículo 168 de la Carta Magna, permitiendo a ambos mandatarios estar habilitados a dos reelecciones de manera continua. La oposición también inició su campaña por el "No".