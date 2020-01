Conoce a las 6 compañías más 'anticrisis' en Bolivia

Las seis son compañías bolivianas que emplean -juntas- más de dos millares de personas. Unas llevan 20 años de vida en el mercado y otras superan los 80. Para estas empresas los años no han pasado en vano. Y los tiempos de crisis –sobre todo la hiperinflación de mediados de los ‘80, la crisis financiera de 1999 y el descenso del petróleo de $us 145 a $us 30, en 2008-2009– han sido sus principales maestros que le han enseñado a ver más allá de una coyuntura económica. Mañana en el suplemento de Economía y Negocios, DINERO del diario EL DEBER.



Se trata de la Corporación?Saavedra Tardío, que opera en el sector comercial, industrial y del retail; el Grupo Empresarial Lafuente, en la venta y desarrollo inmobiliario; el grupo?La Papelera S.A., como industria productora de derivados de papel; la corporación Unagro, en la industria azucarera; Autobol, en el sector automotriz y Landicorp, del área de servicios y de provisión de insumos y maquinarias.



Sin duda hay otras, pero las seis coinciden que para superar los periodos económicos adversos asumieron la mirada de sus proyectos a largo plazo, trabajaron el doble, apostaron por las innovaciones, y mejoraron sus estructuras de costos.



Todas dicen estar listas para confrontar la vigente desaceleración del crecimiento económico en el país. ¿Y cómo lo hacen? Mañana en la revista DINERO profundizaremos los detalles.