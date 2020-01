Hijo de Donald Trump hace resurgir la trama rusa

Los intentos del presidente de EEUU, Donald Trump, de dejar atrás la polémica por la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre se complicaron ayer por la revelación de que su hijo mayor, Donald Trump Jr., se reunió durante la campaña con una abogada rusa con conexiones con el Kremlin.

El diario The New York Times reveló el fin de semana que Donald Trump Jr. se reunió el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya.



En su cuenta de Twitter, el hijo de Trump trató de atenuar el asunto y dijo que acudió a la reunión para obtener información sobre Clinton porque, en sus palabras, “tenía que escuchar", aunque finalmente el encuentro “quedó en nada".

“Obviamente, soy la primera persona en una campaña que haya tenido jamás una reunión para escuchar información de un oponente", tuiteó sarcásticamente Donald Jr.



De acuerdo con el Times, a la reunión asistieron también el yerno del presidente Trump, Jared Kusher, y su entonces director de campaña, Paul Manafort, ambos ya en la mira desde hace tiempo por sus contactos con funcionarios rusos.

Según un portavoz de su equipo de abogados, el presidente no tenía conocimiento de esa reunión ni estuvo presente.



Y el Kremlin afirmó a través del portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, que no conoce a Veselnitskaya y que no puede “estar al tanto de las reuniones que celebran los abogados rusos dentro y fuera del país".

Mientras, la senadora republicana Susan Collins comentó ayer que es necesario que el Comité de Inteligencia del Senado, del que ella forma parte, entreviste al primogénito de Trump y al resto de asistentes al encuentro con la abogada rusa.

Un fiscal especial, el exdirector del FBI Robert Mueller, y varios comités del Congreso de EEUU están a cargo de investigar la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre.