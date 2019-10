Suspenden y aprehenden al asambleísta golpeador

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Marín Sandoval (MAS), fue suspendido de su cargo y de su curul ayer por la mañana, en una sesión convocada por la bancada de su partido.



Por la tarde compareció ante la Fiscalía y fue aprehendido acusado de golpear a su pareja, y enfrenta un proceso por el delito de violencia familiar. En caso de que la justicia falle en su contra, se arriesga a cumplir una condena de dos a cuatro años de prisión.



Litzi Rasguido, la agredida, pareciera que vive otra realidad. Relató que tras la golpiza se dirigió al hospital de Clínicas para hacerse atender porque, al ver la sangre correr por su rostro, se desesperó, reportó ANF.

La noche entre el jueves y viernes de la semana pasada, luego de compartir con sus amigas, se produjo el hecho de violencia.



“He recibido el golpe de repente, he caído al piso y realmente me encontraba en estado de ebriedad, lo acepto, he levantado la denuncia en la Policía, pero fue, tal vez, un momento de rabia", relató Vivian, quien asegura que nunca antes Sandoval la había golpeado.



"Usted está viendo (se dirige al periodista Pedro Saúl Gemio, que la entrevistó ayer en radio Erbol) no tengo casi nada en el rostro, mi esposo tampoco ha mandado policías para que me saquen (…) ni siquiera me limpiaron, es un pequeño tajito en mi ceja", dijo la víctima, mientras el periodista le hace notar que tiene el ojo morado. Sin embargo, ella insiste que está bien, que su brazo no está roto y que su dentadura está completa.



La madre de la joven, Noemí Paz, desconocía hasta el jueves la relación sentimental de su hija. “Lo único que nos decía es que estaba trabajando bien y que por el momento había postergado sus planes de estudio”, detalla la agencia ANF.



Guarda silencio, respira y comparte su preocupación por el estado sicológico de su hija: “Necesita ayuda, estoy segura”, tratando de encontrar una explicación al porqué apareció públicamente apoyando a su agresor.



Luego reveló que Marín intentó convencerla. Se refirió así a un encuentro sostenido el domingo, donde el agresor pretendía convencerlas de volver a Ixiamas "con todos los gastos pagados y en la movilidad de la Asamblea Legislativa de La Paz". Noemí no cedió a las presiones, pero ahora está convencida de que su hija es víctima de violencia sicológica, "de otra manera no entiendo que apoye a su agresor".



Sandoval fue alejado ayer de su cargo y de su curul sin goce de haberes. “Debe ser investigado. Incluso aceptó que ha cometido el hecho”, afirmó el asambleísta Gustavo Torrico (MAS), que lo denunció.

La fiscal Karina Cuba, tras detenerlo, señaló que al ser una autoridad “debería tener más respeto a las normas con las que nos manejamos”, entonces se emitió el mandamiento de aprehensión.



Complementó que emitirá la imputación por el delito de violencia familiar. “Si llegamos a un juicio oral, su pena sería de dos a cuatro años”