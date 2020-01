Papa: La Iglesia debería pedir perdón a gais

El papa Francisco afirmó el domingo, a su regreso de Armenia, que la Iglesia católica debería pedir perdón a los homosexuales por haberlos marginado y no acompañar a sus familias.



“Creo que la Iglesia no solo debe ofrecer disculpas (…) a una persona gay a la que ofendió, sino debemos ofrecer disculpas a los pobres, a las mujeres que han sido explotadas, a los niños obligados a trabajar, ofrecer disculpas por (haber) bendecido tantas armas”, expresó el papa Francisco.



“¿Quiénes somos para juzgar? (...) Cuando digo la Iglesia me refiero a los cristianos, la Iglesia es santa y nosotros somos los pecadores”, dijo Francisco a los periodistas que lo acompañaron en su viaje de retorno al Vaticano desde Armenia.



La posición del papa se produce momentos en que en el país existe un movimiento, entre ellos católicos, que se opone a la Ley de Identidad de Género, promulgada el 21 de mayo.



Por su lado, el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, expresó su preocupación, en la homilía del domingo, que la sociedad actual, marcada por el pensamiento dominante del relativismo, no acepta discrepancia ni que se cuestionen sus dictámenes, aun cuando vulneran la dignidad y derechos de las personas, de las familias o de los pueblos.



Protesta

Los miembros del Colectivo de TLGB (Trans, Lesbianas, Gais y Bisexuales) de Bolivia marcharán el 2 de julio en La Paz, con ocasión del Día Internacional de Reivindicación de los derechos humanos de las diversidades sexuales y genéricas, que se recuerda el 28 de junio.

“Debemos visibilizarnos y salir del clóset porque si no siempre habrá fuerzas opresivas y ahí se generan más intolerancias y discriminación”, dijo Davir Aruquipa, presidente del Colectivo TLGB