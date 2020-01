Policía controla motín en cárcel de Cantumarca

La madrugada de este sábado cuatro internos del penal de Cantumarca, de Potosí, se amotinaron, la Policía ingresó al interior del penal para controlar la situación y posteriormente fueron aislados. No se reportaron heridos como consecuencia de la intervención.



Al respecto, el comandante departamental de la Policía, Marco Encinas, informó de que efectivos del orden intervinieron oportunamente para controlar el amotinamiento, protagonizado por cuatro reclusos del sector de aislamiento A del penal.



"Han protagonizado un tumulto, sublevando al resto de la población carcelaria. Pero inmediatamente el personal de guardia intervino para aislar a estos cuatro sujetos. Se tuvo que hacer uso de agentes químicos", informó el Comandante y sostuvo que no hay heridos producto de la intervención policial.



Encinas también señaló que por la reacción que se detectó en los cuatro internos, se presume que los mismos consumieron alguna sustancia que los dejó fuera de sí. "No sabemos que han consumido (…) se presume que tomaron bebidas o algunas sustancias alucinógenas, estamos investigando", comunicó.

