¿Por qué Will Smith no estará en la cinta Día de la Independencia 2?

Una notoria ausencia en el recientemente estrenado tráiler de la película "Día de la Independencia: Resurgimiento" fue la del capitán Steven Hiller, encarnado por el actor Will Smith en la película original.



Según lo que se recoge de tabloides especializados, el actor no llegó a un acuerdo con la producción y los fanáticos se quedarán sin ver en acción a uno de los personajes íconos de la primera entrega.



Con la ausencia confirmada de Smith, los escritores tuvieron que rediseñar una historia sin el militar e hicieron algo muy común en el mundo del cine: "Matar al personaje".



Recordemos que luego de la "Guerra de 1996", como se llamó a aquella batalla contra los alienígenas que amenazaban con destruir el planeta, la humanidad se benefició de la tecnología extraterrestre y comenzó a experimentar con ella.



Es así como muere el personaje de Will Smith: El capitán Hiller se encontraba realizando las pruebas del primer caza híbrido con tecnología extraterrestre, pero una falla desconocida en la nave provocó su muerte prematura; en la historia de la cinta, esta fatalidad se produjo en 2007.



Sin embargo, se asegura la presencia de su hijo Dylan, que 20 años después del primer ataque toma las armas para conmemorar la memora de su padre y para ayudar a combatir nuevamente a los invasores que vuelven a intentar dominar la Tierra.