Mesa pide discutir si hubo o no tráfico de influencias

El expresidente y todavía vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, admitió la existencia de un acuerdo entre la empresa China CAMC y su Gobierno en 2004, pero señaló que lo importante ahora es discutir si existió o no el tráfico de influencias que se denuncia.



"Mi Gobierno firmo acuerdo con China. Fue propuesta CAMC. Lo que se discute no es eso, es si hubo o no tráfico de influencias con CAMCE en 2013-15", escribió el periodista e historiador desde España, donde se encuentra participando del encuentro "Alerta Democrática".



Esta mañana la comisión mixta especial del Legislativo que investiga los nexos del Estado con la firma, que tenía como gerente a la exnovia de Evo Morales, reveló que en un contrato comercial de compra de bienes destinados a redes de gas el 2004, la embajada de China estableció que CAMC era la única empresa para la ejecución del proyecto.



Mesa no escribió ningún otro mensaje, en el que quizá hubiera explicado los motivos que condicionaron que esa empresa fuera la encargada de ese proyecto, se limitó a solicitar que se vean las relaciones que tiene esa firma con el Gobierno de Evo Morales.



