Recontratan a 2.300 trabajadores de hospitales municipales

La Alcaldía recontrató a 2.300 trabajadores de salud para que sigan prestando servicios en los hospitales de segundo nivel, que están bajo su tuición, con ello busca desactivar la emergencia del sector ante el fantasma de que muchos funcionarios queden sin trabajo.

La semana pasada la comuna dio su palabra para hacer los contratos eventuales y para crear nuevos ítems, para que sus nosocomios sigan prestando servicios de manera normal.

El secretario de Salud, Fernando Mustafá, aseguró que nadie quedará fuera tal como lo respalda la lista elaborada por los propios trabajadores.

Donde se suscitó un problema fue en el hospital Bajío del Oriente, donde una veintena de trabajadores estaban quedando fuera, pero luego se analizó e incluyeron a 15.

“Los 60 trabajadores que no serán recontratados no son ni el 3% de los que tienen sus contratos”, indicó Mustafá. Sin embargo, el ejecutivo de los trabajadores de salud, Robert Hurtado, amenazó con bloquear la calle Rafael Peña, donde queda la Secretaría de Salud, si es que no son recontratados todos sus colegas.