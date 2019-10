Watson deja el cine para centrarse en el feminismo

La actriz británica Emma Watson se retirará del cine durante un año para centrarse en el movimiento feminista, según declara este viernes en una entrevista con la publicación cultural neoyorquina Paper Magazine.



"Me tomaré un año sin actuar para centrarme en dos cosas: mi desarrollo personal es una de ellas", dijo Watson, que narra cómo se dedica a su propio cultivo intelectual, leyendo un libro a la semana con especial interés en los estudios de género.



Watson, embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres, se ha involucrado recientemente en campañas como "HeForShe", que busca sumar el compromiso de los hombres para acabar con la desigualdad de género antes de 2030.



"Pensé en tomarme un año para hacer estudios de género, pero entonces me di cuenta de lo mucho que estaba aprendiendo sobre el terreno, simplemente hablando con la gente y leyendo", explica la actriz.



"Quiero escuchar a cuantas más mujeres distintas pueda. Es algo que he estado haciendo por mi cuenta, a través de la ONU, en la campaña "HeForShe" y en mi trabajo en general", repasa Watson.



La entrevista está narrada a modo de conversación informal entre Watson y la prolífica escritora estadounidense y activista feminista Bell Hooks, y ambas intercambian experiencias y halagos.



Watson también rememora sus primeros pasos como actriz, a la edad de 9 años, con el papel de la estudiante de magia Hermione en la serie cinematográfica "Harry Potter", basada en las novelas de J.K.

Rowling sobre el famoso mago.



Según confiesa la intérprete, que ahora tiene 25 años, en esa época quería aparentar ser una adolescente "mucho más cool" que su personaje.