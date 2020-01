Kevin Syler tiene la mira en la UFC

Kevin Syler, luchador cruceño de 23 años (19-07-1993), ganó hace unos días la pelea estelar en el Combate Cotas 3 de Artes Marciales Mixtas (MMA). Lleva seis peleas profesionales y salió victorioso en todas. Practica MMA desde hace siete años y su objetivo es llegar a la UFC, organización en la que pretende ser gran protagonista.



1. ¿Qué te dejó haber ganado el Combate Cotas 3?

Muy contento y aliviado, porque venía de un periodo de casi año y medio con varias dificultades. Esta pelea no fue nada fácil, durante mi preparación tuve una lesión seria (fractura en el pómulo) y cinco semanas antes estuve a punto de desertar del combate. La noche del evento había mucha presión, pero salir ganador fue un logro enorme, estoy contento.



2. ¿Dónde hiciste tu preparación para esta pelea?

En esta oportunidad la hice en California (EEUU), en la academia Kings MMA, gracias a un auspicio de Cotas; solo fue por esta vez, ya que normalmente mi preparación la hago en Florida. Un 80 por ciento de mi entrenamiento lo hice en California y las últimas tres semanas trabajé en Santa Cruz junto con los otros deportistas que participaron en Combate Cota 3.

3. ¿Crees que el MMA ya se consolidó en Santa Cruz y en Bolivia?

Creo que todavía no se ha consolidado, porque aún está en crecimiento. Todavía hay malos conceptos de esta disciplina, incluso hay gente que le llama vale todo, pero está creciendo un montón y hay más escuelas y participantes, antes no había variedad, peleábamos entre nosotros.

4. ¿Qué tan importante es el impulso de Combate Cotas al MMA?

Es muy importante, es crucial que Combate Cotas se mantenga a flote y cada vez más fuerte. Es el mejor evento de Bolivia y es el que más incentiva a los peleadores para prepararse, para motivarlos por pelear en un buen lugar donde se les paga y se aprecia su trabajo. No hay otro como Combate Cotas en Bolivia, porque las otras organizaciones son pequeñas, con circuitos locales en gimnasios y coliseos. Es la única plataforma grande que nos permite pelear con luchadores del exterior y esperemos que la gente apoye.

5. ¿Cuál es tu objetivo?

Quiero llegar a la UFC, es la cima, pero no quiero llegar solo a participar, quiero quedarme ahí. Quiero demostrar que siendo boliviano se puede llegar lejos. En cuanto al tiempo no hay nada seguro, no está escrito en piedra, es algo muy delicado, pero si las cosas siguen saliendo bien calculo que dentro de los próximos dos años puedo estar ahí; lo que pasa es que una derrota te pone muy atrás o una buena victoria te pone adelante. Mientras tanto, espero que pronto pueda pelear en alguna organización grande, ya sea en EEUU o en Argentina.