Guerrero relaciona a Tuto con Romero y critica la seguridad en el país

"Esta imputación fue presentada el 2 de diciembre, es una pena que se entere tan tarde, con razón anda mal la seguridad del país", afirmó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, frente a la reacción del ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre las decisiones dentro del caso Rodolfo Illanes.

Ayer se conoció que el Ministerio Público imputó por dos delitos al excomandante departamental de la Policía de La Paz, José Luis Araníbar, en el proceso de investigación por el asesinato del exviceministro de Régimen Interior, registrado en agosto de 2016 en Panduro.

"Es extraño, si ustedes hacen un recuento, hace algunos días Jorge Tuto Quiroga critica a la Fiscalía por algunas resoluciones, un día después Carlos Romero, no sé si se habrán puesto de acuerdo, habrán conversado por teléfono, pero es raro que dos personas coincidan", agregó Guerrero.

Ayer Romero sostuvo que "no es justo, no es equilibrado y no se apega a la legalidad" la determinación de la Fiscalía sobre Araníbar y lamentó que "cuando pedimos la presencia del Ministerio Público para que puedan hacerse presentes en el lugar donde tenían como rehén al viceministro Illanes, la comisión no llegó a ese sitio, se volvió".

El titular del Ministerio Público señaló que "hay las vías legales, creo que no conoce que hay objeciones, apelaciones, hay las vías legales, debiera revisar un poco el procedimiento", en referencia a Romero.

Aseguró que las críticas "quieren decir para el Ministerio Público que vamos bien en el trabajo, que es un trabajo de objetividad, que no está sometido ni a un lado ni a otro lado". Detalló que el proceso sigue avanzando y que se emitieron los edictos para algunos mineros que no fueron hallados y se los busca para su aprehensión.