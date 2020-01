Antonella Roccuzzo, la mujer que se casa con Messi

Quienes conocen a Leo Messi y a Antonella Roccuzzo saben que tienen una relación sólida y que no necesitan un papel para sentirse casados, pero les llegó el momento de llegar al altar. La boda, de la que se ha hecho eco toda la prensa internacional, se celebrará en Rosario (Argentina) en 2017, cuando el astro del Barcelona termine la temporada. Será uno de los grandes enlaces del año aunque ellos desean, como en todo en su vida, discreción.



Su historia de amor



Antonella y Leo se conocieron cuando no habían cumplido ni los 10 años, según cuentan diversas biografías del futbolista. Ella nunca ha concedido entrevistas. Solo se comunica con el gran público mediante su cuenta de Instagram, en la que tiene 3,5 millones de seguidores.



Antonella es la prima de su mejor amigo, Lucas Scaglia, centrocampista del Deportivo Cali, de Colombia. Y ya de niños jugaban a ser novios. Los tres son de Rosario, la tercera ciudad de Argentina. Leo y Lucas jugaron juntos en la cantera del Newell’s Old Boys.



Ella es solo un año menor que él. “Algún día vas a ser mi novia”, le escribió él en una carta. La relación se interrumpió cuando a los 13 años el jugador se marchó de Argentina a España para jugar en el Barcelona.



Antonella y Messi se hicieron novios oficiales hasta 2007 y no posaron ante los fotógrafos hasta 12 meses después. Hubo que esperar hasta 2009 para que Messi hablara de ella: “Tengo novia y es argentina”. Pero no desveló su nombre.



Antonella es la segunda de tres hermanas hijas del dueño de una cadena de seis supermercados de Rosario. Estudió en un colegio metodista y después ingresó en la universidad pública. Comenzó a hacer Odontología, después Comunicación Social y finalmente optó por Nutrición y la fisioterapia. La Negra, como le llaman sus seres queridos, practicó gimnasia deportiva desde los 7 hasta los 13 años.



En familia. Mateo, Antonella Rocuzzo, Messi y Thiago

Desde que se instaló en Barcelona con Messi ha llevado una vida muy alejada de la curiosidad mediática. Tiene una cuenta de Instagram en la que a veces publica fotos de sus niños, Thiago, de 4 años, y Mateo, de 1, además de mensajes de apoyo a su pareja antes de los partidos importantes a los que le suele acompañar.



En la última gala del Balón de Oro donde Messi logró su quinto trofeo, también triunfó Antonella Roccuzzo, que se sentó en primera fila junto a los tres aspirantes al título. Antonella cuidó hasta el mínimo detalle para presentarse en la gran cita anual del mundo del fútbol y confió su look a Rosa Clará como ya hizo el año anterior.



En las últimas semanas, Antonella ha anunciado en su Instagram que iniciará un negocio en el mundo de la moda. Junto a su gran amiga Sofía Balbi, esposa del también jugador del Barcelona Luis Suárez, inaugurarán una tienda en la que además ellas aportarán sus diseños. La relación entre ambas es tan sólida como la de los dos futbolistas. Las dos parejas pasan mucho tiempo juntas en Castelldefels (Barcelona), donde viven. Incluso llevan a sus hijos al mismo colegio.