3 de cada 10 menores en penales tienen sentencia

Cerca de un 70 por ciento de los adolescentes privados de libertad en el país tienen una condición de preventivos, es decir que apenas el 30 por ciento cuenta con sentencia, según una verificación realizada por la Defensoría del Pueblo en 20 recintos del país.



"Existe retardación de justicia, los adolescentes no conocen a sus abogados y no existen mecanismos efectivos para garantizar a los adolescentes acceso a un proceso pronto y oportuno que logre el fin último de la justicia restaurativa, asumir el daño causado y retribuir a la víctima en la manera de lo posible", indicó Rolando Villena.



De acuerdo con el informe, hay incumplimiento de plazos procesales, existen adolescentes que estuvieron por más de dos años con detención preventiva, siendo que el artículo 264 de la Ley 548 establece que la duración del proceso jurisdiccional desde la denuncia hasta la sentencia ejecutoriada dictada por la Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, no deberá exceder de ocho meses.



"Se han identificado adolescentes privados de libertad por delitos de robo que conviven con acusados de asesinato o violación; de igual forma los adolescentes con detención preventiva comparten ambientes y actividades con adolescentes ya sentenciados", afirmó el representante.



La verificación realizada permitió además identificar que los delitos de robo agravado y homicidio son los que tienen más incidencia; seis centros son casas o infraestructuras habilitadas para la atención de esta población, sin tener requerimientos o condiciones mínimas para garantizar un efectivo proceso de reinserción social.



En los 20 recintos visitados se encuentran un total de 480 adolescentes, de los cuales 440 son varones y 40 mujeres. El 37% (176 personas) se encuentran en Santa Cruz, el 21% en Cochabamba y el 11% en La Paz. El 29% tiene entre 13 y 15 años y el 71% tienen entre 16 y 19 años. Hay 4 de 13 años y 26 de 14 años.