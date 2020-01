Modelo de Playboy posa desnuda en una montaña sagrada y molesta a etnia maorí

Jaylene Cook, modelo de Playboy, indignó a los maoríes al publicar una foto en su perfil de Instagram completamente desnuda en una de las cimas sagradas de esta comunidad, el monte Taranaki. La imagen de la neozelandesa contemplando el paisaje de espaldas, solo con sus zapatillas, guantes y un gorro de lana, choca con los valores de los indígenas de la zona, que la llamaron "irrespetuosa".

"Lo hicimos", escribió la modelo junto a la imagen que acumula más de 20.000 me gusta. Según ella, que escaló la montaña junto a su pareja, ese esfuerzo fue lo más difícil que hizo en su vida, tanto mental como físicamente. "Esta subida me cambió para siempre. Demostré lo lejos que me podía empujar a mí misma y estoy orgullosa", añadió. Son 2.518 metros de subida que la pareja escaló en siete horas. La temperatura era de 11 grados bajo cero.

Muchos de los comentarios que acompañan la foto son muestras de admiración, pero otros la critican duramente. "Despreciar el monte por unos pocos likes no está bien", reza uno de los comentarios. "Esto es tan jodidamente ofensivo. Si conocieras la historia de Taranaki sabrías cuán irrespetuoso es esto. Sí, esta vista es increíble pero debes respetar la tierra", escribió una maorí de 21 años.

El monte, que aparece simulando ser el japonés monte Fuji en El último samurái de Tom Cruise, es un volcán situado en la costa oeste de la Isla Norte de Nueva Zelanda donde la etnia enterraba a sus muertos, según explica la BBC. El monte en sí mismo es visto como un antepasado de la tribu, de modo que incluso subir a la cima del pico se considera poco apropiado. Los maoríes lo escalan muy rara vez y con fines ceremoniales, aunque aceptan con resignación que los turistas quieran subir el volcán.