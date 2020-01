Argentina se lleva dos premios en San Sebastián

La educación del rey, de Santiago Esteves, y 7:35 AM, de Javier Van de Couter, ambos argentinos, han ganado esta noche, respectivamente, los premios Cine en Construcción y del V Foro de Coproducción Europa-América Latina que ayudan a los jóvenes cineastas a terminar sus películas y ayudar en su difusión.



En un acto que tuvo lugar en el claustro del museo San Telmo, cineastas, empresarios y productores se han dado cita, acompañados de sus familias, para escuchar los nombres de los ganadores de los premios que suponen para ellos "un empujón, un soplo de aire fresco y una muestra de confianza que nos hace ir arriba con nuestros sueños".



Quien así se expresa es Javier Van de Couter, que ha contado en su proyecto con la directora de cine Anahí Berneri, que no solo produce, junto a Lucía Chavarri, sino que también ha colaborado en el guión.

La historia que se ha ganado al jurado del V Foro de Coproducción es un proyecto de "una fragilidad emocional tremenda", dice el director.



Cuenta el viaje de dos chicos, Pablo y Rodrigo, de 27 años, sobrevivientes de un tiroteo contra estudiantes, el primero que se produjo en Carmen de Patagones, que es el pueblo del realizador, y es, dice, "el viaje que emprenden buscando al compañero que los agredió, en busca de respuestas".



El equipo de 7:35 AM, que trabajó en la producción de Truman, cuenta con el respaldo y los testimonios reales de los auténticos protagonistas. "No es una película que relate la violencia juvenil sin sentido sino que es un viaje de reconciliación, de encontrar cierta paz y cierta redención", añade Berneri.



En la sección Horizontes latinos de este festival de cine español estará participando la película boliviana Viejo calavera, de Kiro Russo.