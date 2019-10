Macri recibirá a Tinelli tras cruce de palabras

El presidente Mauricio Macri se reunirá con el conductor de televisión, Marcelo Tinelli, para intentar superar el conflicto originado luego de la imitación humorística que se hizo en el programa Showmatch (ver el video) y que parodió al jefe del Estado argentino.



"En cualquier momento se van a reunir en Olivos o en la Casa Rosada, todavía no hay fecha ni hora", dijo al diario LA NACION un vocero presidencial. Sin embargo, fuentes de la productora Ideas del Sur, confirmaron que Macri y Tinelli se reunirán este miércoles al mediodía.



La pelea entre el Gobierno y el presentador televisivo se desencadenó por las criticas a Tinelli en las redes sociales por ridiculizar a Macri y una respuesta de éste con fuertes acusaciones al Gobierno de activar a un supuesto ejercito de "trolls" en la red social Twitter.



Cerca de Macri aseguran que Tinelli puso el foco en Macri luego de que el conductor fue desplazado de la posibilidad de dirigir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que era su objetivo.



Mientras que el mandatario argentino, asegura que "no hubo tal pelea" ya que las críticas a la sátira que se hizo en el programa televisivo no fueron obras de "trolls" como dijo Tinelli sino, que fueron personas que no estaban de acuerdo con ese tipo de humor.



"Es increíble que se ofenda. Tinelli me satiriza de mala manera ante tres millones de personas en televisión y se ofende porque lo critican 30.000 tuiteros", respondió el presidente a La Nación.