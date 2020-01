Ricky Martin se desnuda en un show en Las Vegas

Ricky Martin dejó a todos boquiabiertas al aparecer desnudo en el video que presentó en el estreno de su show All In, en el Park Theater del Monte Carlo resort&casino, de Las Vegas.

En este clip de apertura, el popular cantante muestra cómo se prepara para subir al escenario y en una de las escenas aparece caminando en el baño desnudo, cubriendo lo justo y necesario con una toalla.

Además de hacer delirar a sus fans con este destape, Ricky Martin emocionó a todos al interpretar 21 de sus éxitos, incluyendo Livin' la vida loca, Shake your bon bon, She bangs, Cup of life y muchos más, acompañado por 16 bailarines y nueve músicos sobre el escenario.

Mirá el video del desnudo:

Para saber

Ricky presentará All in hasta septiembre en el prestigioso hotel Monte Carlo, donde también actúan celebridades como Cher y Bruno Mars.