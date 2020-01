Comunidad menonita, la más afectada por torrencial lluvia

Una torrencial lluvia caída desde la noche del viernes provocó que sembradíos y viviendas de los pobladores de las Brechas 2 y 3, ubicadas delante de la zona Los Lotes, queden anegadas a consecuencia del desborde del río Basilio. Esta situación obligó a que equipos de emergencia de la Gobernación de Santa Cruz, a la cabeza del secretario de Seguridad Ciudadana, Enrique Bruno, se desplacen hasta el lugar para brindar auxilio.En la ciudad, barrios y calles de algunas zonas también fueron afectados por el aguacero. Del mismo modo, los ríos Piraí, Grande, Yapacaní e Ichilo y las microcuencas Espejos y Elvira registraron importantes crecidas, pero que no llegaron a niveles extraordinarios.Las calles y avenidas pavimentadas de los barrios periféricos parecían canales de drenaje, lo que causó molestias a peatones y en especial a los conductores, pues más de uno se quedó con el vehículo parado en la vía. Por ejemplo, en el sexto anillo de la avenida Virgen de Luján y entre el quinto y el sexto anillo de la zona del Parque Industrial se pudo observar varios motorizados varados, debido a que el agua afectó los motores.Según el meteorólogo de Aasana Gonzalo Céspedes, hasta las 14:00 de ayer cayeron 100 milímetros cúbicos por metro cuadrado en la ciudad, de acuerdo con la medición de Viru Viru.Céspedes informó de que las lluvias seguirán afectando a la región hasta hoy al mediodía.El jefe del Departamento de Emergencias Municipal (DEM), Roxney Borda, manifestó de que cuatro brigadas trabajaron en la evacuación de aguas en viviendas ubicadas en Los Lotes.Borda dijo que en la jornada se reportó la caída de dos árboles, uno de ellos en la Plaza del Estudiante. Personal de Parques y Jardines se hizo cargo de los árboles caídos.Los ríos Piraí, Grande, Yapacaní e Ichilo registraron una importante crecida debido a las torrenciales lluvias, mientras que las microcuencas Espejos y Elvira también reportaron crecidas.De acuerdo con el informe brindado por el director del Searpi, Luis Aguilera, el nivel de las aguas no fue extraordinario, por lo que no se registraron hechos lamentables. Todo esto gracias a que se activó el sistema de alerta temprana, que permitió advertir a los dragueros sobre la llegada del turbión. En Bermejo y La angostura se reportaron crecidas grandes, y desde La angostura hasta Cuatro Ojos, crecidas menores, pero con tendencia a subir si siguen las lluvias. Hoy, después del mediodía, mejorará el tiempo. Se espera una mínima de 22º C y una máxima de hasta 26º