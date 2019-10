Anuncian acciones contra quienes talaron árboles

Michel Lawrence, secretaria de Medio Ambiente del municipio, dijo el jueves que la Alcaldía iniciará acciones legales contra los propietarios del predio de donde se talaron más de 150 árboles de forma ilegal. Anunció que el propietario, al incurrir en el delito contra la ley 373 del medio ambiente, podría pagar una condena de 2 a 4 años de privacidad de libertad y una multa de 800.000 bolivianos.



Durante los días de Carnaval, pese a una orden que prohibía la tala de árboles de un terreno ubicado en el cuarto anillo de la avenida Roca y Coronado, un grupo de personas procedieron a desmontar la superficie.



“No se autorizó la tala, fijamos una inspección para mañana a las 9:00. Vamos a iniciar un acción penal contra el propietario, primeramente por desobediencia a la autoridad, segundo por una posible asociación delictuosa”, señaló Lawrence.



La ABT se pronuncia



La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), indicó que no emitieron ningún permiso de desmonte para esa área, en este caso anunciaron que van a iniciar un proceso administrativo sancionador al tratarse de una contravención a la ley forestal.



Vecinos hacen vigilia

?

Vecinos del barrio Señor de Los Milagros realizan una vigilia que apoya la acción de los dueños del terreno, aduciendo que el lote era un nido de malvivientes.



Predios del ex-jardín Botánico



El terreno cuestionado fue parte del antiguo Jardín Botánico, que desapareció con la riada de 1983 y durante muchos años estuvo sin ser tocado hasta que en marzo de 2013 los vecinos alarmados denunciaron la tala indiscriminada que hicieron los dueños que, al parecer, no habían presentado ningún permiso de edificación a la oficina correspondiente en la comuna.