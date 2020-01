David Tezanos: “Defendemos los derechos de los ciudadanos”

El defensor del pueblo, David Tezanos, resta importancia a las críticas que hace el sector médico y califica de histórico el fallo de la Sala Civil Primera.Venían separado. Si se presentaba contra otros sectores ya no serían otros bienes tutelados, ya no sería la salud y la vida. En el caso que se reclama de los transportistas tendría que ser por la libre locomoción y la libre transitabilidad y serían otros los demandados, ya no serían los médicos.Lo que hemos hecho ha sido pronunciarnos en defensa del derecho a la vida, que es un derecho constitucional para que prevalezca lo que dice la Constitución Política del Estado en su artículo 135, que nos da la posibilidad de presentar ese recurso.Hay que ver que en todo Estado y sociedad hay un bien mayor, que es el derecho a la vida y a la salud, y eso está por encima del derecho a la huelga. En el caso de los médicos está aclarado que el derecho a la huelga no puede suspender los servicios de la salud porque pondrían en grave riesgo la salud de las personas.Esos son los argumentos jurídicos, todo lo demás es una simple alución sin objetividad.La Constitución Política del Estado nos da la competencia para asumir la defensa de los ciudadanos y, en este caso, ellos (los médicos) pueden sentar sus denuncias ante las instancias y los organismos internacionales que vean pertinentes, lamentablemente, estos organismos responden a intereses transnacionales petroleros, a intereses de otros países.Se impodrá la verdad, se impodrá porque estamos defendiendo los derechos que tienen los ciudadanos al acceso a la salud.Este es un fallo histórico y ahora, con relación a la alusciones que hacen hacia a mi persona, desde niño nunca pude entender por qué los médicos son capaces de castigar a la población con un paro de salud.