La salteña boliviana conquista Nueva York

Alex, Patrick y David Oropeza, hijos de padres cochabambinos, son tres bolivianos que venden salteñas en puntos estratégicos de Nueva York. Lo que comenzó como una iniciativa para recaudar fondos para una pequeña banda de rock se terminó convirtiendo en un exitoso negocio que ya llamó la atención de The New York Times (NYT) y otros medios de Estados Unidos.



Una larga crónica en la sección de comida del diario neoryorquino, escrita por la crítica gastronómica Liagaya Mishan, detalla cómo se elabora, a qué sabe esta empanada y cómo hay que comerla: "se debe tomar el líquido hasta que su nivel descienda lo suficiente que se pueda comer sin derramar. Entre los bolivianos, esto al parecer es una especie de juego; el primero que derrama tiene que pagar la factura", escribe.



Los hermanos Oropeza, que muestrearon todas las versiones de salteñas que se hacen en Bolivia, contaron al NYT que hay variantes en la elaboración de la receta tradicional y la que ellos cocinan. Solo se coloca una pequeña parte de huevo duro (no la mitad como sucede en el país) y no hay aceitunas.



Además inventaron una salteña que está elaborada en base a quinua y reemplaza el jigote de carne por agar-agar, una substancia gelatinosa no animal de origen marino. Una versión ideal para los vegetarianos.



No solo The New York Times se fijó en la salteña boliviana, la web The Insider elaboró un video mostrando esta deliciosa empanada y su elaboración por estos emprendedores bolivianos.



Míralo aquí (en inglés)



,

Salteñas, humintas, helados y mucho más



"The Bolivian Llama Party" , como bautizaron a este negocio de comida, además de la salteña, ofrece otros platos tradicionales bolivianos como picante de pollo, sajta, humintas, helados y el sandwich de chola.



Las salteñas son vendidas entre los 6 y 8 dólares, dependiendo cuál de las tres versiones que se cocinan elijas: Beni (carne de vaca), Chimba (de pollo) y Cliza (de quinua).



Los hermanos Oropeza tiene puestos de venta en puesto de venta en Smorgasburg, en Brooklyn; en Rockaway, en Queens; y en abril pasado instalaron una cafetería en Columbus Circle, en Manhattan.



Mira la fotogalería de arriba para saber más sobre este tema.