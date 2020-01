Luis Alberto Gamarra deja el CBA y se va a EEUU

Luis Alberto Gamarra ha sido director del Centro Boliviano Americano (CBA) en dos gestiones, la primera de 1984 a 1994; y la segunda cuando retornó a esta institución en 2003, cuando estaba a punto de cerrar y con apenas 1.500 alumnos. Ayer, Gamarra (56) anunció que se retira del CBA para seguir proyectos personales en EEUU. Lo deja consolidado y como uno de los mejores institutos de enseñanza de idiomas de Latinoamérica. Ahora cuentan con 7.000 estudiantes y un patrimonio que vale $us 9 millones.



¿Cuál es el motivo por el que deja el CBA?

Se debe principalmente a una perspectiva de vida orientada hacia el cambio. He estado acá 24 años y ha llegado el momento de hacer un cambio en mi vida y cumplir un sueño que tengo desde hace muchos años, que es el de desarrollarme en mi campo profesional en Estados Unidos, experimentar la vida americana a la que siempre he estado vinculado. Me estoy yendo a Virginia.

Allá desarrollaré actividades particulares, de forma independiente, una de ellas en el campo gastronómico, que es una de mis pasiones; y la otra será un programa precisamente de intercambio para los centros binacionales de América, para que puedan ir y conocer la cultura norteamericana y también desde allá puedan venir a Latinoamérica a experimentar y conocer cómo vivimos acá.

¿Qué lugar cree que ocupa el CBA como institución en Santa Cruz?

Pienso que es una de las entidades más importantes en el aspecto cultural, y en el caso de la enseñanza de un idioma es la más importante en Santa Cruz y en Bolivia, y está catalogada por el propio Departamento de Estado Americano como uno de los cinco centros binacionales más importantes, de un total de 130 de Latinoamérica.

Eso ha sido lo que el CBA ha logrado, de estar prácticamente yendo al cierre en 2003, ha construido una visión ligada muy estrechamente al desarrollo de su comunidad, lo que le ha permitido entender lo que quiere esa comunidad para que esta institución la transforme y pueda dar ese servicio.

Por eso ahora su enfoque está en el campo cultural y social: hemos construido el teatro, el cine, el observatorio, el rincón de la ciencia y la zona denominada Big Apple



¿Cómo decide salir el CBA de lo primordialmente de enseñanza del idioma y apostar por lo cultural con el cine y el teatro, por ejemplo?

Porque en el CBA hay mucha gente que ama a Santa Cruz, ama a su comunidad y, sobre todo, hemos visto que a través de esta institución nosotros hemos logrado transformar vidas. Entonces, decidimos aportar e invertir porque todo lo que tenemos ha sido construido con recursos propios del CBA. Nosotros no tenemos crédito y se hace gracias a los servicios. Somos una entidad sin fines de lucro y todo lo que ganamos lo reinvertimos en la institución, para poder cumplir la misión que tiene.

Esto ha costado no solamente recursos, sino años de pensamientos. Hemos viajado por todas partes de Latinoamérica para ver modelos, y con esa experiencia adaptarlos acá.



¿Y cómo ha sabido adaptarse el CBA en cuanto a la tecnología y la enseñanza de los idiomas que aumentaron en internet?

Es que también hemos podido comprobar que no se puede aprender un idioma como tomando una píldora. Se necesita sustancia, se necesita un buen sistema, con un buen programa y un buen docente. Y ahora con la tecnología lo que se ha hecho es acelerar el proceso y hacer que el estudiante quiera venir a aprender.



¿Qué le queda de estos años de trabajo en el CBA?

Esta es una institución que ha sido parte de mi vida y realmente me llevo las memorias más importantes en el campo profesional, muchas personas amigas y, sobre todo, la satisfacción de haber aportado a Santa Cruz a través de un trabajo en el cambio de vida. He visto personas que entraron de estratos sociales muy humildes y hoy en día están en universidades norteamericanas estudiando, siendo profesionales, cosa que nunca soñaron, y eso se logra porque hay personas que trabajan en una institución que tiene ese propósito. Esa es la mayor satisfacción que yo me llevo