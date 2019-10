Encarcelan a 3 jueces y un exvocal de Cochabamba

El representante regional del Consejo de la Magistratura, Jhonny Rocha, informó este lunes que se encarceló a tres jueces y un ex vocal de Cochabamba por la comisión de delitos en un proceso que promovieron de manera presuntamente irregular y que ocasionó que un excondenado por narcotráfico sea privado de libertad en dos ocasiones.



"Se ha determinado la detención (preventiva) de estas tres autoridades judiciales y de un ex vocal", dijo. Rocha indicó que los implicados son el juez de sentencia Nro. 5, Néstor Enríquez; la jueza público Nro. 1 en materia civil, Gisela Valda; el juez de Villa Tunari, Porfirio Mayorga, y el ex vocal Ángel Villarroel.



La decisión del caso se tomó en una audiencia cautelar realizada en la ciudad de Sucre el jueves de la semana pasada, donde se ordenó que la detención preventiva se cumpla en el penal de San Roque.



Rocha mencionó que la determinación se basó en una imputación que presentó la Fiscalía en contra de los involucrados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados y privación de libertad, incumplimiento de deberes, prevaricato y falsedad ideológica.



El caso de narcotráfico



El caso se refiere a una acción contra Rubén C.A, porque entre 1983 y 1986 cumplió una condena por transporte de droga y los ahora demandados desarchivaron el caso e hicieron encarcelarlo por segunda vez durante siete meses con un mandamiento de condena emitido el 15 de noviembre de 2010.



Rocha añadió que el accionar judicial fue promovido por una persona que tenía pleitos penales y civiles con el afectado, Milka. B. A., y su ex abogado Fredy P. B, quienes también están con detención preventiva.



Agregó que la acción efectuada contra el demandante hizo que llegue a la presentación de una Acción de Libertad en 2013, que dejó sin efecto la resolución emitida en su caso, porque vulneró sus derechos constitucionales.



El representante del Consejo de la Magistratura añadió que el demandante pidió que su caso se tramite en Sucre, porque varias denuncias que presentó contra las autoridades judiciales del caso en Cochabamba ante las instancias pertinentes "fueron rechazadas".