Un hombre de Florida ofrece 20.000 dólares por siete gatos desaparecidos

Steve Rosen, un amante de los animales de Davie (Florida, EE.UU.), ofrece 20.000 dólares a quien le ayude a encontrar a siete gatos callejeros desaparecidos, convencido de que lo que no ha podido hacer un detective lo hará "la codicia".



En unas declaraciones publicadas hoy en la web del diario Sun

Sentinel, en el que el domingo publicó un aviso de recompensa,

Rosen, un acaudalado hombre de negocios, dijo que está dispuesto a

subir la cantidad a 30.000 dólares con tal de recuperar a sus

queridos Bandit, Peaches, Misty, Pepper, Frankie, Checkers y Honey,

a los que considera "parte de su familia".



A todos ellos los recogió, cuidó e identificó colocándoles un microchip y un collar con su nombre y número de teléfono que permite rastrearlos en un área determinada, pero, según se da cuenta ahora, cometió el error de no tenerlos en su casa sino en un solar cercano a su exitoso negocio de productos dermatológicos.



Este dentista retirado, de 64 años y creador de un equipo de rescate de animales, cuida actualmente a otros 30 gatos que viven en el exterior, más tres en el interior de su casa, además de un loro y un gallo, dice el diario.



Los siete gatos fueron desapareciendo uno por uno desde hace un

año y él teme que se trate de un secuestrador o un coleccionista de

gatos.



Los gatos que desaparecieron son los que se van con la gente y en

cambio los que han quedado en el solar son los que no se dejan tocar

más que por Rosen, según dice el aviso en el diario.



Antes de ofrecer la recompensa, Rosen contrató los servicios de un investigador privado e instaló un sistema de cámaras de vigilancia en el lugar después de que desapareciera el primer gato, pero eso no impidió la desaparición de los otros.



Desde que este domingo publicó el aviso en el diario local ha recibido muchas llamadas de gente deseándole que encuentre a sus gatos, pero por ahora "ninguna pista firme".



"Imagínese si uno de sus hijos desapareciera y luego otro y no pudiera encontrarlos", dice para explicar su dolor por la pérdida. El aviso con la oferta de recompensa incluye fotos de los siete gatos. "Confío en la codicia para encontrar a mis gatos. Es por eso que ofrecí la recompensa. Alguien sabe dónde están y alguien debe saber quién se los llevó", dijo al diario New Times del condado floridano de Broward, al norte de Miami.



Rosen se hizo famoso en 2002 tras pagar más de 20.000 dólares por

salvar a unos conejos que vivían en un bosque cercano al aeropuerto

de Miami antes de que fuera talado para construir una autopista