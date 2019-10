Walter Chávez trabaja en agencia que contrató UN

El ex asesor político del presidente Evo Morales, el periodista peruano Walter Chávez, ahora trabaja con la agencia publicitaria que contrató el jefe de Unidad Nacional (UN) e impulsor de la campaña por el No, Samuel Doria Medina. Así lo reveló el líder opositor anoche, durante el diálogo organizado por EL?DEBER Multimedia con siete diversos exponentes del No, de cara al referéndum del domingo.



“Sí, (Walter Chávez) está en la agencia Gramma. Yo trabajo hace muchos años con la agencia Gramma”, admitió el tres veces ex candidato presidencial de UN, tras ser consultado si tiene trabajando para él a un exasesor del partido de Gobierno.



“En el tema de los asesores con los cuales trabajo, trabajo con varios asesores. Hay una agencia de publicidad en la que, tengo entendido, trabajan personas que trabajaron en su momento con el Gobierno, (y) que (ahora) trabajan conmigo”, desveló Doria Medina, en el último bloque donde tres periodistas lo interpelaron.



El impulsor de la campaña del No se rehusó a precisar si el exasesor del presidente Morales trabaja directamente para él en esta campaña. Pero lo que afirmó fue suficiente para hacer estallar las redes sociales y el sitio de EL?DEBER en internet, con miles de reproducciones y la viralización del video de sus declaraciones.



“En este momento no tengo ninguna relación con ningún político; y, sí, presto servicios a Gramma”, fue la breve respuesta que dio Chávez anoche, en un contacto telefónico sostenido tras las afirmaciones del líder opositor.



Chávez, que se dio a conocer la década pasada como fundador del semanario El Juguete Rabioso y luego como un estratega clave de las campañas del MAS, anunció su retiro de filas oficialistas en abril de 2015 por desavenencias con altos jefes del Gobierno y luego de cuestionar al vicepresidente Álvaro García Linera.



El estratega político tiene el estatus de refugiado político en Bolivia desde 1992, cuando se declaró perseguido por el Gobierno de Alberto Fujimori, tras ser acusado de terrorismo por presuntos vínculos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).



Anoche se buscó a los ejecutivos de Gramma Publicidad para preguntarles por los detalles de la relación laboral que tienen con Chávez, si el asesor trabaja directamente para la campaña por el No de Samuel Doria Medina y quienes son las personas que trabajaban en el Gobierno y ahora trabajan allí, como indicó el líder opositor. Se remitió correos a las direcciones que figuran en el sitio de Gramma Publicidad, pero no se consiguió respuesta.



LA OTRA PARTE DEL DIÁLOGO

Antes de Doria Medina hubo tres bloques de invitados. En el primero, el fundador y disidente del MAS Filemón Escóbar, la exdiputada y líder de una agrupación denominada librepensantes Rebeca Delgado defendieron el No desde distintas miradas.



En el segundo, respondió al panel de periodistas la hija del exprefecto de Pando, Pamela Fernández. En el tercero, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, y el exconcejal y activista de la asociación Bolivia dice No, Manuel Saavedra.



En el primer bloque, los activistas que apoyan el No justificaron su postura por la necesidad de renovación y alternancia de líderes en el país. “Si gana el No va a haber democracia”, aseguró el Mallku, Felipe Quispe.



Escóbar llegó a decir que se dejó engañar por Evo Morales, porque, en 2002, cuando se cayó la candidatura a vicepresidente de Antonio Quiroga, por el MAS, él, cuenta, buscó a Antonio Peredo, hermano mayor de dos guerrilleros que murieron con el Che Guevara. “Entregué al MAS a dos agentes cubanos”, indicó para explicar que a partir de ahí cambió su relación. Doria Medina estuvo solo dado que el alcalde demócrata José María Leyes no quiso compartir el panel con el líder de UN



El video en la web sobre Samuel

En la página de Facebook de EL DEBER se publicaron 15 videos del debate, pero el de Samuel Doria Medina, donde revela que Wálter Chávez es parte de la agencia publicitaria que trabaja con él, fue el más reproducido. En las primeras dos horas tuvo 3.365 reproducciones y un alcance de 16.860 personas.

Esta noche será el espacio para el Sí desde las 20:30 por el portal digital de EL DEBER, EL DEBER Radio 103.3 FM, canal 33 en Cotas Cable.





Fragmento



“Hay personas que trabajaron con el Gobierno”

Samuel Doria Medina / Jefe de UN e impulsor del No



¿Usted está detrás de las denuncias de la campaña negativa contra el oficialismo? Y, ¿tiene trabajando para usted a un ex asesor del partido de Gobierno?

A ver, yo creo que ya nos hemos acostumbrado a que cuando (los oficialistas) están en un problema y no saben explicarlo, me echan la culpa, ¿no? Recordarán que en el ‘gasolinazo’ famoso de 2010 me iniciaron cuatro juicios y me acusaron de terrorismo financiero, de causar ocultamiento de productos, cuando yo no estaba en el Gobierno, yo no dicté el gasolinazo (...). En el tema de los asesores con los cuales trabajo, trabajo con varios asesores. Hay una agencia de publicidad en la que, tengo entendido, trabajan personas que trabajaron en su momento con el Gobierno, que trabajan conmigo. Pero ya tratar de echarme la culpa es un insulto a Carlos Valverde. Carlos Valverde no es un títere de nadie, ¿no es verdad? Es un periodista que investiga hace muchos años y que ha escrito varios libros. Entonces, tratar de echarme la culpa de todo no tiene sentido.



¿Walter Chávez está en esa agencia de publicidad?

Sí, está en la agencia Gramma. Yo trabajo hace muchos años con la agencia Gramma.

O sea, está trabajando con usted de alguna manera.

Con la agencia Gramma,

¿Wálter Chávez es asesor de Samuel? Samuel Doria Medina admite que Wálter Chávez, exasesor y exjefe de campañas de Evo Morales, trabaja actualmente en la agencia publicitaria que trabaja para él.:Posted by EL DEBER on Martes, 16 de febrero de 2016