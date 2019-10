Chile resta importancia a declaraciones de Evo

El ministro de Defensa de Chile, José Antonio Gómez, restó importancia a las declaraciones del presidente Evo Morales sobre el envío de periodistas espías a Bolivia con el propósito de debilitar su imagen y su gestión.



"La verdad es que no vale la pena entrar en esa disputa. Ustedes se dan cuenta de que hay afirmaciones que las hemos desmentido con claridad. Esa es una afirmación falsa también y no vamos a entrar en esa línea", manifestó la autoridad chilena al portal Emol.



El pasado martes el presidente Morales denunció que el gobierno chileno envió a supuestos periodistas a Bolivia para debilitar su imagen y gestión y buscar la forma de afectar la economía del país, en el marco de la realización del referéndum constitucional realizado el 21 de febrero pasado.



"Estamos informados, tenemos inteligencia, y no solo (vinieron a) cómo desgastar a Evo, sino cómo puede hacer fracasar su economía", manifestó el Jefe de Estado.



Morales indicó que luego de conocerse los resultados del referéndum, que favoreció al No, toda la derecha chilena festejó su derrota.



El ministro de Defensa de Chile sostuvo que a su país le interesa tener buenas relaciones con sus vecinos. "Seguiremos haciéndolo a pesar de esas declaraciones, porque nuestro interés es que exista paz en Latinoamérica", dijo.



Gómez recordó que Morales también acusó a las autoridades chilenas de no cumplir con los tratados. Dijo que con el desminado "hemos demostrado que Chile cumple".



"También dijo (Morales) que había un cuartel militar a un kilómetro y medio de la frontera y también demostramos que no es así. Nuestro compromiso con la paz internacional lo demostramos en distintas áreas, una es ésta, con el esfuerzo de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas", añadió Gómez.