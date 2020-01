La ropa usada y las decisiones individuales

La polémica generada en la prohibición de la comercialización de ropa usada conlleva a múltiples violaciones en los principios económicos: imposición sobre decisiones individuales, mala asignación de recursos, restricciones al libre comercio, entre otros.

Uno de los principios económicos más importantes, se fundamenta en que el mercado asigna recursos donde más se valoran. El consumidor final de un producto o servicio trata de alcanzar su mayor nivel de satisfacción al menor precio posible.



La justificación de restringir la comercialización de ropa usada, se orienta hacia el incremento del consumo en la ropa confeccionada del país.



El objetivo es beneficiar al productor nacional, mismo que compraría mayor cantidad de materia prima (¿nacional?) y a la vez contrataría mayor números de empleados, quienes consumirían mayor cantidad de bienes y servicios nacionales y el círculo virtuoso sería positivo para toda la economía nacional. En consecuencia, en Bolivia se realizarán múltiples controles municipales e incautan camiones de ropa usada (Aduana) para tal fin.



Según la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), en Bolivia hay 280.000 talleres de confección de ropa nacional.



Lo que se desconoce y se omite en el razonamiento anterior, es el principio de libre elección por parte del consumidor, quien se enfrenta a una restricción presupuestaria (tiene ingresos escasos) y está en la disyuntiva entre comprar ropa usada (extranjera) o ropa nacional.

La primera opción es más barata y la segunda más cara.

Entonces, el consumidor trata de racionalizar sus recursos.

El problema en una prohibición normativa a comprar lo más barato, obliga al consumidor a comprar menor cantidad de otros bienes y por tanto su bienestar disminuye.

De forma contraria, el producto nacional se beneficia porque se elimina a su competencia directa y le disminuye el incentivo para ser más competitivo.

En consecuencia, los precios de la ropa nacional no disminuyen, sino cada vez se incrementan, donde el consumidor sería el más perjudicado.



De una u otra forma, al restringir el comercio exterior, se frena la eficiencia en la asignación de los recursos y se está empeorando el bienestar de todo el mundo de manera conjunta.



Por otra parte, se canalizan recursos públicos para la conversión del discriminado ‘ropavejero’ para que sea reubicado con un ‘trabajo digno’ en la producción nacional, cuyo programa termina en un fracaso, en vez de incentivar al productor nacional para lograr mayor competitividad.



Por cuestión de principios, la libertad de los individuos prevalece sobre cualquier decisión de un gobierno o de un edil municipal para decidir que vender o que comprar.



El mercado siempre es la mejor opción para organizar la actividad económica y asignar recursos de la manera más eficiente, donde ofertantes y demandantes operan en libre competencia.



En todos los casos, lo más importante es el bienestar del consumidor y las decisiones individuales; por lo tanto, no es cierto que la ropa usada es dañina para la economía; por el contrario, el consumidor tiene el poder de decidir si comprar o no la ropa usada, sin recibir órdenes.