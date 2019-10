ATT anuncia sanción a Aerocon por no operar

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) exigió a la empresa Aerocon revocar su decisión de suspender temporalmente su servicio, tal como lo solicitó en una intimación conocida el sábado y cursada por escrito la víspera.



Un boletín de prensa de la ATT enviado a la ABI señala que Aerocon no puede suspender sus operaciones sin la autorización respectiva, y que en caso de contravenir las disposiciones la entidad reguladora iniciará el proceso administrativo de revocatoria de autorización, por incumplimiento a la Resolución Administrativa Regulatoria TR-397/2010, mediante la cual se le renovó la autorización de prestación del servicio de transporte aéreo regular de pasajeros, carga y correo.



Nelson Kinn, gerente de comercialización de Aerocon, indicó que tiene entendido que el sábado la ATT les hizo llegar un comunicado sobre el cual la alta gerencia no se ha pronunciado, por lo que hoy analizarán y darán una respuesta. “De momento no tenemos comentarios al respecto”, dijo