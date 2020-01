Luces y sombras del mandato más largo

Lo positivo

1.- ‘Nacionalización’. El DS N.º 28701, de mayo de 2006, permitió al Estado la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos a favor del pueblo boliviano y la renegociación de contratos con las empresas petroleras; asimismo estableció el control estatal en todas las actividades de la cadena productiva del sector, resalta Juan Carlos Núñez, de la Fundación Jubileo.



2.- Despegue económico. El crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto real (PIB real) es, para la politóloga Helena Argirakis, un acierto. Se pasó de $us 9.549 millones, en 2005, antes de Morales, a $us 32.998 millones en 2015, a un ritmo promedio de crecimiento anual del 5%, según cifras oficiales.



3.- Estabilidad macroeconómica y de la moneda boliviana. Así lo sostiene Róger Montenegro, presidente del Comité pro Santa Cruz.



4.- Inversión pública. Aumentó de $us 629 millones, en 2005, a $us 6.395 millones en 2016, señala Argirakis, citando datos del Ministerio de Economía y Finanzas.



5.- Disminución de la pobreza. El entorno favorable permitió reducir la pobreza (16,8% extrema pobreza) cifra menor a la meta fijada en los Objetivos del Milenio, según Juan Carlos Núñez, de Fundación Jubileo.



6.- Control de la inflación. El nivel general de precios fue controlado, pese al embate de factores climáticos algunos años, señala Núñez.



7.- Redistribución. Para 2015, una cantidad de madres, que equivale al 15% de la población, recibió el bono Juana Azurduy. Casi un 20% el Bono Juancito Pinto y 11% la Renta Dignidad, cita Argirakis, con cifras oficiales.



8.- Inclusión. En materia social y de derechos, apunta el municipalista Carlos Hugo Molina.



9.- Infraestructura. El líder cívico cruceño detaca la construcción de carreteras troncales del país.



10.- El mar. La innovación de la política exterior de Bolivia a través de la demanda marítima frente a Chile ante el Tribunal de Justicia de La Haya y la defensa del Silala, cita Hugo Siles.



11.- Política exterior. Siles ve una nueva política exterior fundada en la soberanía e

independencia que permitió más gravitación internacional con propues- tas sobre la Madre Tierra, el Vivir Bien, Cumbre de G-77, miembro no permanente del Consejo de Seguridad en la ONU.

Lo negativo

1.- Industrialización pendiente. Marco Gandarillas, del Cedib, apunta que en 2016 se descuidó el proyecto del Salar de Uyuni, que los hidrocarburos y minerales se exportan como materia prima.



2.- Extractivismo. Pese a la defensa de los derechos de la Madre Tierra, para el politólogo Carlos Guzmán, en los hechos, la ampliación de la frontera agrícola, los conflictos del Tipnis, de El Bala, Rositas, Takovo Mora, son ejemplos de emprendimientos extractivistas con daños ambientales.



3.- Deficiencias de gestión. La ‘ineptitud’ que dio lugar al racionamiento del agua en La Paz, la imposibilidad de concre-tar los megaproyectos del Mutún y Puerto Busch, entre otros, son debilidades de Morales, para el cívico Róger Montenegro.



4.- Fracaso de empresas públicas. La quiebra de Enatex, ECE y la ejecución por debajo del 50% de sus presupuestos de varias empresas públicas, según Guzmán, citando datos del Gobierno, demuestra el fracaso del modelo.



5.- Corrupción. Esta década tuvo escandalosos casos de corrupción, que han llegado hasta el nivel más alto, señala Vladimir Peña, (casos Santos Ramírez, extorsión, Fondo Indígena y CAMC, entre otros).



6.- Violencia y abusos. Uso excesivo de la fuerza. Chaparina, los discapacitados y el conflicto minero son testigos. “Sacha Llorenti fue premiado luego de la brutal represión como embajador en la ONU”, dice Peña.



7.- Debilitamiento de la institucionalidad. Para Carlos Hugo Molina, se desinstitucionalizó al Estado al corporativizar y prebendalizar la función pública.



8.- ‘Pragmatismo excesivo’. Se incorporó a figuras de la derecha, indicó Argirakis.



9.- ‘Gasolinazo’. Aplicación de políticas neoliberales, como el gasolinazo, señala Álex Contreras.



10.- Justicia. La elección de magistrados, propuesta por el MAS, desató una profunda crisis en la justicia, ve Guzmán. El caso Rózsa, un ejemplo.



11.- Cooptación de organizaciones sociales. Jubileo apunta el daño político a organizaciones sociales como la Cidob.