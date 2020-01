Comerciantes de ropa usada reiteran pedido para tributar

Ante la intención del Gobierno de transferir a las alcaldías el control, sanción y decomiso de prendería usada, los ropavejeros reiteraron su interés de tributar por sus productos y así evitar que su rubro desaparezca. En caso de que el, la dirigente máxima del sector, Elizabeth Verástegui, amenazó con protestas a nivel nacional."A lo largo de estos años, pero nunca nos han escuchado y ahora el Gobierno habla de un proyecto de ley para que las alcaldías hagan los controles y no sabemos qué tipo de controles. Por eso queremos un diálogo para ser parte de la reglamentación y estamos dispuestos a tributar para que no nos traten como a delincuentes ni decomisen nuestras prendas", afirmó.De acuerdo a Verástegui, las más deque se dedican a vender prendería usada están preocupadas de quedarse sin fuentes de empleo, ya que sus bases temen que los municipios, en caso de hacerse cargo del control, les quiten "sin piedad" sus productos."Somos más de 250 mil familias a lo largo y ancho del país, sin contar a las personas que por falta de empleo y necesidad. Nuestro sector está absorbiendo a la mayor parte de los desocupados del país y por eso este rubro no puede eliminarse. Por eso nos hemos declarado en emergencia", sostuvo.La dirigente señaló que el próximo martesen el que participarán los representantes de los nueve departamentos y donde decidirán las futuras acciones en defensa de sus fuentes de ingreso."Está bien que haya control para evitar que la basura ingrese al país, pero se debe especificar qué tipo de controles harán las alcaldías. Porque nosotros no podemos quedarnos sin trabajo porque s. Eso nos tiene que aclarar bien el Gobierno, es su obligación porque hasta ahora desconocemos ese proyecto de ley", dijo.Entretanto, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, declaró el jueves que la intención dely por ello quiere asignar esa labor a los municipios."Si quieren delegar otros trabajos, también deben delegar nuevos recursos para poder cumplir. Porquey varios otros aspectos" aseveró.La anterior semana, el vicepresidenteremitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que modifica la ley de Autonomías y otorga a los municipios la responsabilidad de controlar, sancionar y decomisar la venta de ropa usada en el país.La, pero se la condicionó a una reconversión productiva de las personas que se dedican a esta actividad, es decir los ropavejeros tenían que ser capacitados en otros rubros, empero la propuesta no avanza hasta la fecha.