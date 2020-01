Roda y Quispe se enfrentan en acusación por un predio

Papelitos cantan. Así, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, documentación en mano, desmintió las acusaciones del diputado suspendido Rafael Quispe, en sentido de que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, estando en funciones del Estado, había dispuesto la dotación ilegal de 1.600 hectáreas de tierras fiscales involucradas en el caso Bolibras a favor de su hija María Fernanda Roda Melgar.



Roda señaló que el predio Llanura de Israel adquirido por su hija en Pailón, no tiene relación con Bolibras porque tiene un antecedente agrario de 1970, 20 años antes de dicho caso. Detalló que en 1970 la familia Olender solicitó tierras al Estado y el 27 de diciembre de 1971 recibió la resolución suprema 160656, que cedía 4.000 hectáreas a su favor.



Roda expuso que los Olender vendieron las 4.000 hectáreas a la familia Justiniano, que en 2009 traspasó la propiedad a su hija, quien se sometió al proceso de saneamiento encaminado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en esa zona. En 2013 se emitió la resolución determinativa de área de saneamiento e inicia este proceso en Llanuras de Israel.

En el saneamiento, Roda dijo que su hija resignó el recorte de 2.331 hectáreas y le fueron reconocidas 1.633 hectáreas, donde ahora desarrolla actividades agropecuarias, cumpliendo así la Función Económico Social. “Aceptamos el recorte y no impugnamos por el cargo dirigencial que tengo y para después no ser criticado”, apuntó.

El líder de la CAO dijo que no hubo dotación porque en la ley agraria vigente esta figura corresponde a comunidades y no a personas. Aclaró que la resolución de consolidación del predio de su hija fue firmada en octubre de 2016 por el presidente Evo Morales y el actual ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y no por la exministra Nemesia Achacollo, como señala Quispe.

Lo dicho por el parlamentario



Desde La Paz, el diputado Quispe indicó que la vinculación de Achacollo se da a través del Decreto Supremo 1697, que establece que ella es la encargada del saneamiento y consolidación de este proceso. “Por este medio se consolidó el predio de la hija de Roda”, dijo.



A juicio de Quispe, hay irregularidad porque esa tierra es fiscal. “La Ley 1715, en uno de sus artículos transitorios, dispone que mientras no se sanee no se puede legalizar”.

Aseguró que pasará a la Fiscalía las pruebas de las denuncias formuladas y que lo hará de forma reservada para proteger a las personas que le facilitaron la documentación.

El INRA Santa Cruz asegura que no hubo dotación y que lo dicho por Quispe es falso