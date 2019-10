Pérez dice que por estilo abraza al fotografiarse

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, salió al paso ante los cuestionamientos que todavía se mantienen sobre su grado de responsabilidad en la fuga del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio. Una fotografía lo muestra con su primo político.



"Nunca hubo una amistad con el señor Yuliano Arista (CuracaBlanco). Nunca hubo una cena, solo quisieron hacerme daño (...) Es una vulgar mentira que digan que es mi amigo o que existió afinidad", señaló la autoridad en entrevista con radio Panamericana.



La imagen en la que se ve a Pérez con Arista apareció el pasado dos de diciembre en la cuenta de Facebook del "Curaca Blanco", donde ambos aparecen en el Aeropuerto Internacional de Virú Virú, en Santa Cruz de la Sierra.



"Yo debo tener con mucha modestia, cientos de fotografías y es un estilo personal que cuando me tomo una fotografía, abrazo a la persona. Nunca la he visto en mi vida, no la conozco y no tiene que ver con que sea mi amigo. Ha sido accidental esa situación", agregó Pérez.



Señaló que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue el encargado de todo el operativo de recaptura de Belaunde en Magdalena, población del Beni. "Él se ha hecho cargo de la investigación, ha estado trabajando en contacto permanente con el presidente Evo Morales", precisó.



Sin embargo, se conoce oficialmente que Pérez estaba en la población fronteriza de ese departamento y fue el encargado del traslado del peruano a Trinidad en un vehículo oficial del ministerio de Gobierno.